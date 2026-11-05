L'impresa del Como fa il giro d'Europa: "Un uragano, hanno fatto la storia" | L'Equipe in prima pagina: "Ridicoli"

"Come un uragano che passa sopra Lens". Così L'Equipe, nella propria versione online, ha celebrato la storica vittoria del Como in Champions League. Un 9-1 che lascia poco spazio ad altre interpretazioni. La truppa di Fabregas ha letteralmente arato il club transalpino che si è preso la prima pagina dell'Equipe, questa volta nell'edizione cartacea, con un titolo durissimo: "Ridicoli". E ancora: "Totalmente apatici, i calciatori del Lens sono stati umiliati con una proporzione mai vista prima per un club francese in una coppa europea".