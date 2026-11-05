L'impresa del Como fa il giro d'Europa: "Un uragano, hanno fatto la storia" | L'Equipe in prima pagina: "Ridicoli"

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"Come un uragano che passa sopra Lens". Così L'Equipe, nella propria versione online, ha celebrato la storica vittoria del Como in Champions League. Un 9-1 che lascia poco spazio ad altre interpretazioni. La truppa di Fabregas ha letteralmente arato il club transalpino che si è preso la prima pagina dell'Equipe, questa volta nell'edizione cartacea, con un titolo durissimo: "Ridicoli". E ancora: "Totalmente apatici, i calciatori del Lens sono stati umiliati con una proporzione mai vista prima per un club francese in una coppa europea".
Non è stato tenero nemmeno Le Figaro Sport che dedica la copertina odierna a Nico Paz: "Il Lens umiliato con proporzioni storiche dal Como". In Spagna invece, Marca dedica l'apertura del sito online proprio ai lariani: "Un record di 9-1 da annali del calcio" si legge, a sottolineare l'impresa del club italiano. Così As, sempre sul giornale online: "Spettacolo storico di Cesc e Nico Paz". Anche ABola, quotidiano portoghese regala spazio online all'impresa del Como: "Cosa è successo a Lens, come ha fatto il Como? Una cosa che ha lasciato in tanti senza parole".