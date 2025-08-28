Logo SportMediaset
In evidenza
Mondiale per Club 2025Caso scommesseInchiesta CurveNapoli Scudetto 2025

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Calcio
Champions League
CHAMPIONS LEAGUE

Play-off Champions League: il Benfica elimina il Fenerbahce di Mourinho

Bruges sul velluto con i Rangers: al girone unico anche Copenaghen e Qarabag 

28 Ago 2025 - 00:19
1 di 14
© Getty Images
© Getty Images
© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

Si completa il quadro delle squadre qualificate al girone unico di Champions League 2025/26. Il Benfica spegne i sogni del Fenerbahce di José Mourinho: i portoghesi, dopo lo 0-0 dell’andata, vincono 1-0 al ritorno in casa. Tutto facile per il Bruges, che travolge 6-0 i Rangers e avanza con il complessivo di 9-1. Il Copenaghen elimina il Basilea (2-0 al ritorno dopo l’1-1 dell’andata), mentre il Qarabag ha la meglio sul Ferencvaros (complessivo di 5-4).

Il Benfica stacca il pass per il girone unico di Champions League eliminando il Fenerbahce: dopo lo 0-0 dell’andata ai portoghesi è sufficiente la rete di Akturkoglu al 35’ per buttare fuori i turchi, che all’82’ restano anche in dieci uomini a causa dell’espulsione di Talisca (doppia ammonizione in tre minuti). Serve la gara di ritorno anche al Copenaghen, che dopo l’1-1 in Svizzera contro il Basilea vince 2-0 al ritorno in Danimarca grazie alle reti di Cornelius (46’) e Moukoko (84’ su rigore). Il Bruges, dopo il 3-1 positivo della gara della scorsa settimana, travolge i Rangers anche al ritorno: tennistico 6-0 con le reti di Tresoldi (5’), Vanaken (32’), Seys (41’ e 45’), Stankovic (47’) e Tzolis (50’). Partita difficile per gli scozzesi già dall’8’, in dieci uomini a causa dell’espulsione diretta di Aarons. Non basta invece il 3-2 in trasferta al Ferencvaros: gli ungheresi vincono contro il Qarabag con i gol di Joseph (12’), Varga (55’ su rigore) e Toth (81’). Gli azeri si salvano e accedono al turno successivo grazie ai gol di Andrade (25’) e Zoubir (45’), ma soprattutto in virtù del 3-1 esterno dell’andata.

champions league
benfica
fenerbahce

Commenti (0)

Disclaimer
Inizia la discussione
0/300 caratteri

Ultimi video

01:21
VIDEO FLORENZI ADDIO 27/8 MCH

Florenzi dice addio al calcio con un video da brividi

01:16
MCH WIESBADEN-BAYERN 2-3 COPPA DI GERMANIA MCH

Coppa di Germania: il Bayern rischia grosso poi ci pensa Kane

01:41
DICH PIOLI PRE CONFERENCE 27/8 DICH

Fiorentina-Polyssia, Pioli: "Farò turnover, spazio a Dzeko dall'inizio"

01:24
MCH MATIC DAY SASSUOLO MCH

Matic: primo giorno da giocatore del Sassuolo

01:29
Caso Astori, le motivazioni

Caso Astori, le motivazioni

01:35
Il brasiliano Ancelotti

Il brasiliano Ancelotti

01:17
Verona, missione salvezza

Verona, missione salvezza

01:34
Udinese, cercasi conferme

Udinese, cercasi conferme

01:20
È la Roma di Wesley

È la Roma di Wesley

01:32
Fiorentina, ecco Piccoli

Fiorentina, ecco Piccoli

01:34
Florenzi a fine corsa

Florenzi a fine corsa

01:28
Bremer, ritorno da star

Bremer, ritorno da star

01:32
Il fattore Sucic

Il fattore Sucic

01:27
Verso Napoli-Cagliari

Verso Napoli-Cagliari

01:54
Allegri vuole Rabiot

Allegri vuole Rabiot

01:21
VIDEO FLORENZI ADDIO 27/8 MCH

Florenzi dice addio al calcio con un video da brividi

I più visti di Champions League

Kairat, Bodø/Glimt e Pafos nella storia: per la prima volta sono in Champions League

Champions League, ecco i nuovi palloni per la fase a gironi FOTO

Il 28 agosto nasce la Champions League con i sorteggi di Montecarlo: ecco le fasce delle italiane

"Spiaze", "Zero tituli"... Inter travolta in finale dal Psg: il web si scatena

"Marca" vota il suo Pallone d'Oro: "Se fosse la volta di Sommer?" Solo un portiere ci è riuscito

Il Bologna ribalta il Dortmund in 2': Dallinga-Iling Junior firmano la prima gioia ma rossoblù fuori

Calcio ora per ora
Vedi tutti
23:39
Clamoroso in Carabao Cup: United eliminato da Grimsby Town (quarta divisione) ai rigori
23:02
Inter subito fuori dalla Women's Champions League
22:29
Bologna senza barriere: formazioni con linguaggio dei segni
21:21
Genoa, ecco la nuova casa del settore giovanile
20:41
Lega Serie B, piano di sviluppo per i diritti audiovisivi