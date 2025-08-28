Play-off Champions League: il Benfica elimina il Fenerbahce di Mourinho

Il Benfica stacca il pass per il girone unico di Champions League eliminando il Fenerbahce: dopo lo 0-0 dell’andata ai portoghesi è sufficiente la rete di Akturkoglu al 35’ per buttare fuori i turchi, che all’82’ restano anche in dieci uomini a causa dell’espulsione di Talisca (doppia ammonizione in tre minuti). Serve la gara di ritorno anche al Copenaghen, che dopo l’1-1 in Svizzera contro il Basilea vince 2-0 al ritorno in Danimarca grazie alle reti di Cornelius (46’) e Moukoko (84’ su rigore). Il Bruges, dopo il 3-1 positivo della gara della scorsa settimana, travolge i Rangers anche al ritorno: tennistico 6-0 con le reti di Tresoldi (5’), Vanaken (32’), Seys (41’ e 45’), Stankovic (47’) e Tzolis (50’). Partita difficile per gli scozzesi già dall’8’, in dieci uomini a causa dell’espulsione diretta di Aarons. Non basta invece il 3-2 in trasferta al Ferencvaros: gli ungheresi vincono contro il Qarabag con i gol di Joseph (12’), Varga (55’ su rigore) e Toth (81’). Gli azeri si salvano e accedono al turno successivo grazie ai gol di Andrade (25’) e Zoubir (45’), ma soprattutto in virtù del 3-1 esterno dell’andata.