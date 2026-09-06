Inter-Napoli, c'era fallo di mano di Lobotka? Le moviole

Inter-Napoli ha lasciato un grosso dubbio arbitrale: c'era o no il fallo di mano in area azzurra di Lobotka? L'arbitro Sozza non ha fischiato rigore, il VAR è rimasto silente confermando la decisione di campo.
Secondo il Corriere dello Sport il braccio destro di Lobotka "è largo, dalle immagini il pallone non cambia mai rotazione. Un'altra immagine pare dare impressione opposta, pure qui il pallone non cambia mai rotazione. L'avesse toccata, rigore netto". Il quotidiano aggiunge come Lautaro Martinez meritasse il secondo cartellino giallo: "Già ammonito va con il braccio sinistro largo diretto su Rafa Marin". Per Sozza voto 5.
La Gazzetta dello Sport scrive che in sala VAR probabilmente "è mancata la prova decisiva" del tocco di Lobotka "per chiamare Sozza all'On Field Review. A velocità normale l'azzurro pare andare verso la palla, toccandola e imprimendo un cambio di giro". Su Lautaro: "Rischia il secondo giallo per retrocolpo a Marin". Per gli arbitri voto 5,5.
Chiude Tuttosport: "Non fischia un rigore all'Inter per un mani di Lobotka colpevolmente ignorato pure dal VAR", voto a Sozza 5,5.