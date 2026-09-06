Buffon e la rivelazione sul futuro: "O il sentimento o un progetto accattivante"

Gianluigi Buffon su Juve-Milan, il lavoro di Spalletti definito "Mago Merlino" e le prospettive sul futuro: "Ecco le due opzioni che ho in mente"

06 Set 2026 - 11:03
SeguiLogo SportMediasetsuSeguici su
Gianluigi Buffon © italyphotopress

Gianluigi Buffon © italyphotopress

Gianluigi Buffon si proietta al futuro dopo la fine dell'esperienza da capodelegazione azzurro e nel frattempo analizza la sfida di stasera tra Juventus e Milan, assegnando un vantaggio ai bianconeri grazie alla guida tecnica e spendendo parole d'elogio per il nuovo portiere Guglielmo Vicario.

L'ex portiere, a La Gazzetta dello Sport, ha delineato le prospettive sul proprio percorso professionale spiegando che "ho in mente due strade. O un’avventura che abbia dentro una parte di sentimento che mi possa trascinare, un qualcosa che riguardi la mia storia. Altrimenti un progetto accattivante con degli obiettivi impensabili per una realtà nuova che parte dal basso per arrivare verso l’infinito e oltre".

Guardando al match di San Siro di stasera, Buffon ritiene che "la Juventus parta più avvantaggiata, forte dei nove mesi di lavoro di Spalletti e di un mercato indirizzato in parte anche da Luciano", definendo lo stesso allenatore "una sorta di Mago Merlino. Perfezionista meticoloso, dal cuore buono" che "tramite i suoi studi, la conoscenza del calcio e la profondità dei rapporti cerca una chimica perfetta e vincente nel presente e nel futuro".

Poi un messaggio a Vicario a cui ha "dato solo un consiglio: godersi l’esperienza", ricordando al contempo come "giocare nella Juventus sia un privilegio, ovunque vai respiri l’importanza della maglia".

Infine Buffon conferma di essersi lasciato alle spalle ("ho una grande capacità di eliminare dalla mente le esperienze negative") l'amarezza azzurra per l'eliminazione con la Bosnia, definita "delusione profonda e lancinante", poiché "gli unici rigori che rivedo nel sonno sono quelli del trionfo di Berlino 2006".

Ultimi video

01:27
Fiorentina, è già bivio

Fiorentina, è già bivio

03:08
DICH MARTINEZ POST NAPOLI DICH

Josep Martínez: "Siamo l'Inter e non molliamo mai"

00:56
DICH GROSSO NON MI DIMETTO DICH

Grosso: "No, non mi dimetto"

01:41
MCH NEC-FEYENOORD MCH

Che rissa in Nec-Feyenoord!

01:02
DICH SPALLETTI SU CHIVU PER SITO 5/9 SRV

Spalletti: "Chivu? Mi piacciono le persone sincere. Importante ridurre il gap"

01:56
DICH SPALLETTI SU ROSA JUVE PER SITO 5/9 SRV

Spalletti: "La rosa è cresciuta, ma non è amplissima. Ci mancano giocatori importanti"

01:35
DICH SPALLETTI SU MERCATO JUVE PER SITO 5/9 SRV

Spalletti: "Sul mercato non abbiamo fatto tutto quello che volevamo"

00:48
DICH SPALLETTI SU MILAN PER SITO 5/9 SRV

Spalletti: "Il Milan è tanta roba, una squadra fortissima"

03:34
DICH CUESTA PRE MONZA PER SITO 5/9 DICH

Parma, Cuesta: "Sappiamo chi siamo e dove vogliamo arrivare"

01:47
DICH TEDESCO PRE SASSUOLO PER SITO 5/9 DICH

Bologna, Tedesco chiede la svolta: "Il gioco c'è ma ora serve concretezza"

02:22
DICH AMORIM SU CHIVU E OBIETTIVI PER SITO 5/9 DICH

Amorim vs Chivu, è già derby: "Non abbiamo bisogno di stimoli o provocazioni, vogliamo tornare a vincere"

01:05
DICH AMORIM SU CALENDARIO PER SITO 5/9 DICH

Amorim e il calendario: "4 partite in 10 giorni, mai visto in Premier League"

00:29
DICH AMORIM SU CHIVU PER SITO 5/9 DICH

Amorim e la risposta a Chivu: "Juve-Milan non da Scudetto? Penso solo a lavorare…"

01:37
DICH AMORIM SU VOTO 10 AL MERCATO PER SITO 5/9 DICH

Amorim e il voto al mercato: "Per me è 10. I miei giocatori sono i migliori al mondo"

02:02
DICH AMORIM SU CARDINALE E MERCATO PER SITO 5/9 DICH

Amorim: "Cardinale qui? Non mi sorprende… siamo tutti allineati e compatti"

01:27
Fiorentina, è già bivio

Fiorentina, è già bivio

I più visti di Calcio

DICH JASHARI PRESENTAZIONE MILAN DICH

Jashari esclusivo: "Con Amorim una nuova energia. La Juve? Occasione per il mio primo gol"

DICH SPALLETTI SU MILAN PER SITO 5/9 SRV

Spalletti: "Il Milan è tanta roba, una squadra fortissima"

13 SRV LUCUMI ESCLUSIVO 4/9 SRV

Lucumi: "Alla Juve qualità impressionante, voglio diventare uno dei leader"

DICH SPALLETTI SU MERCATO JUVE PER SITO 5/9 SRV

Spalletti: "Sul mercato non abbiamo fatto tutto quello che volevamo"

DICH LAZIO PRESENTAZIONE FRATTESI DICH

Lazio, Frattesi: "L'ultimo anno sono stato male con la testa"

DICH SPALLETTI SUI GIOCATORI TOP DELLA SERIE A DICH

Spalletti e i top player in Serie A: "Yildiz, Malen, Lautaro, Nico Paz e... Di Lorenzo"

Calcio ora per ora
Vedi tutti
14:30
Lecce, Di Francesco: :"Importante avere il giusto approccio a Cagliari"
14:23
Udinese, Runjaic: "Lazio cercherà di vincere, serve grande prestazione"
14:08
MLS, Messi si consola con un assist dopo addio a nazionale argentina
13:26
Palermo, Filippo Inzaghi: "Temo la Sampdoria, dobbiamo dare continuità ai risultati"
12:20
Inter-Napoli, c'era fallo di mano di Lobotka? Le moviole