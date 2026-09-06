Buffon e la rivelazione sul futuro: "O il sentimento o un progetto accattivante"

L'ex portiere, a La Gazzetta dello Sport, ha delineato le prospettive sul proprio percorso professionale spiegando che "ho in mente due strade. O un’avventura che abbia dentro una parte di sentimento che mi possa trascinare, un qualcosa che riguardi la mia storia. Altrimenti un progetto accattivante con degli obiettivi impensabili per una realtà nuova che parte dal basso per arrivare verso l’infinito e oltre".