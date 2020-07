Napoli, infrazione a due costole per Manolas: Barcellona a rischio

L'INFORTUNIO

È più serio del previsto l'infortunio di Kostas Manolas, uscito dolorante nel finale del match contro il Sassuolo. Gli accertamenti, come comunica il Napoli, "hanno evidenziato l'infrazione della quarta e quinta costola del costato sinistro". Il difensore "farà terapie e le sue condizioni verranno valutate quotidianamente". Sicuro il forfait contro l'Inter, ma vista l'entità dell'infortunio è a rischio anche il ritorno degli ottavi di Champions League contro il Barcellona.

Il Napoli è atteso dalla sfida del Camp Nou sabato 8 agosto, dopo l'1-1 dell'andata dello scorso 25 febbraio. Il centrale greco ha quindi un paio di settimane scarse per rimettersi in sesto prima dell'appuntamento più importante dell'estate azzurra. Nel caso non dovesse farcela, comunque, Gattuso potrà giocarsi la carta Maksimovic al fianco di Koulibaly: il serbo è stato uno dei giocatori più impiegati dopo la ripresa della Serie A e ha dato ampie garanzie alla retroguardia partenopea.