Napoli, Garcia: "Meritavamo di vincere, una ripartenza ha rovinato tutto"

NAPOLI

"Dovevamo attaccare con equilibrio e invece abbiamo preso gol sugli sviluppi di un coner a nostro favore"

© Getty Images Dopo il pareggio con l'Union Berlino, Rudi Garcia vede il bicchiere mezzo vuoto. "Il gol del pari ha rovinato tutto. Meritavamo di vincere - ha spiegato a Sky Sport il tecnico del Napoli -. Abbiamo fatto quasi la gara perfetta. Dico quasi perché non abbiamo segnato il secondo gol". "Nella ripresa dovevamo attaccare con più equilibrio, non si può prendere una ripartenza del genere su un tuo corner". Poi sul tabù Maradona: "Finirà domenica... Questa Champions mangia energie e ora dobbiamo recuperare. Poi testa subito al campionato e all'Empoli. Bisogna tornare a vincere in campionato per guardare in alto".

Vedi anche Champions League Champions League, Napoli-Union Berlino 1-1: Politano non basta, quanti rimpianti per Garcia

"Cosa è successo sul gol dell'Union? Di solito siamo tre dietro sui corner, ma quando vinciamo siamo in quattro - ha spiegato -. Abbiamo calciato troppo velocemente e non siamo riusciti a posizionarci nella maniera giusta". "Comunque ho visto un Napoli che ha provato in tutti i modi a fare il secondo gol - ha proseguito continuando ad analizzare la gara -. Non ci siamo riusciti a centrare il bersaglio per qualche problema di finalizzazione, ma non ho niente da rimproverare ai ragazzi a parte la ripartenza sul corner che ci ha penalizzati".

"Dobbiamo essere più bravi a non prendere gol. Soprattutto al Maradona - ha aggiunto Garcia tornando sul rendimento casalingo degli azzurri -. E' un problema di equilibrio e ragionamento sul campo. Lavoreremo e troveremo una soluzione". "Osimhen è tornato. E' una buona notizia, ma domenica non ci sarà - ha concluso il tecnico del Napoli -. Lo prepareremo al meglio per la gara con l'Atalanta"