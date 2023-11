Champions League, Napoli-Union Berlino 1-1: Politano non basta, quanti rimpianti per Garcia

CHAMPIONS LEAGUE

I partenopei creano tanto ma si fanno beffare in contropiede a inizio ripresa da Fofana

Napoli-Union: il film del match





























































© Getty Images 1 di 32 © 0 SLIDESHOW INGRANDISCI ZOOM Nella quarta giornata di Champions League il Napoli non va oltre l’1-1 casalingo contro l’Union Berlino. Una gara praticamente dominata dall’inizio alla fine dai partenopei, che però non riescono a strappare i tre punti. Vantaggio azzurro con Politano al 39’, poi in avvio di ripresa la beffa firmata da Fofana (52’). Bonucci e compagni si rialzano (a metà) dopo dodici sconfitte consecutive. Napoli che sale a 7 punti nel gruppo C.

LA PARTITA

Nella prima frazione di gioco la squadra di Garcia tiene tanto il possesso del pallone, cercando di costruire numerose azioni offensive (tra cui un palo colpito da Natan). Alla mezzora i padroni di casa stappano la partita, ma il tap-in di Anguissa sulla torre di Di Lorenzo viene annullato dopo il controllo del Var (fallo del terzino). Gli azzurri continuano a spingere, e al 39’ arriva l’1-0: cross deviato di Mario Rui dalla sinistra e tocco vincente con il petto di Politano. A pochi istanti dal duplice fischio i tedeschi pareggiano il conto dei legni colpiti, con la punizione di Juranovic in chiusura di primo tempo. Nella ripresa i partenopei premono forte per il raddoppio, ma a segnare sono clamorosamente gli ospiti: al 52’ contropiede lanciato da Rousillon, conclusione di Becker, respinta di Meret e tap-in vincente di Fofana. Dopo il gol dell’1-1 l’Union trova più coraggio, ma il Napoli è pericoloso in ogni ripartenza con Kvaratskhelia e Politano. Garcia inserisce Simeone e Lindstrom per aumentare il peso offensivo, ma l’assedio finale non porta al 2-1. Finisce in parità, con il Napoli che sale a 7 punti nel girone. Primo punto invece per l’Union Berlino, che si rialza (a metà) dopo una serie di dodici sconfitte consecutive tra Bundesliga e Champions.

LE PAGELLE DI NAPOLI-UNION BERLINO

IL TABELLINO

Napoli-Union Berlino 1-1

Napoli (4-3-3): Meret, Di Lorenzo, Rrahmani, Natan, Mario Rui (dal 32’ st Olivera); Anguissa, Lobotka (dal 32’ st Simeone), Zielinski (dal 46’ st Cajuste); Politano (dal 42’ st Lindstrom), Raspadori, Kvaratskhelia. All.: Garcia. A disp.: Gollini, Contini, Juan Jesus, Ostigard, Zanoli, Elmas, Gaetano, Zerbin.

Union Berlino (3-5-2): Ronnow; Jaeckel, Bonucci, Diogo Leite; Juranovic (dal 19’ st Trimmel), Haberer (dal 34’ st Aaronson), Khedira (dal 25’ st Tousart), Laidouni (dal 26’ st Kral), Rousillon (dal 35’ st Gosens); Fofana, Becker. All.: Fischer. A disp.: Schwolow, Stein, Knoche, Volland, Dehl, Behrens.

Arbitro: Makkelie.

Marcatori: 39’ Politano (N); 52’ Fofana (U).

Ammoniti: Simeone (N); Bonucci, Jaeckel, Tousart (U).

Espulsi: -

LE STATISTICHE DI NAPOLI-UNION BERLINO

Matteo Politano ha preso parte a nove gol in 15 match nel 2023/24 con il Napoli tra tutte le competizioni (sei reti e tre assist), già uno in più rispetto all'intera scorsa stagione (otto in 37 gare).

Il Napoli ha segnato in 27 delle 28 partite di Champions League allo Stadio Diego Armando Maradona, non riuscendo a segnare solo nel novembre 2016 contro la Dynamo Kiev.

Tutti i cinque gol realizzati fin qui dal Napoli in questa Champions League sono arrivati da calciatori diversi (escluse autoreti).

L’Union Berlino ha conquistato un punto dopo 12 sconfitte consecutive considerando tutte le competizioni.

Matteo Politano ha segnato il suo secondo gol in Champions League, dopo quello contro i Rangers del 14 settembre 2022.

Il Napoli ha colpito 13 legni in stagione, almeno quattro in più di ogni altra squadra di Serie A, considerando tutte le competizioni.

Dopo aver tenuto la porta inviolata per due partite casalinghe di fila in Champions League, il Napoli ha concesso almeno un gol in tutte le ultime tre.

Il gol di David Datro Fofana per l'Union Berlino ha messo fine alla serie di 560 minuti senza gol in tutte le competizioni dopo il rigore di Leanardo Bonucci contro il Borussia Dortmund a ottobre.

