Napoli, Ancelotti: "Meglio dello scorso anno, ma è comunque un girone difficile"

LE REAZIONI

Saranno Liverpool, Salisburgo e Genk le avversarie del Napoli nella fase a gironi di Champions. Anche nella scorsa stagione gli azzurri pescarono i Reds, oltre a Psg e Stella Rossa. "Meglio dello scorso anno, ma è comunque

un girone difficile - commenta Carlo Ancelotti attraverso il profilo Twitter del club partenopeo -. Siamo fiduciosi".

Il match contro i belgi del Genk sarà per Koulibaly l'occasione di sfidare il proprio passato: "La Champions League è unica - scrive su Twitter -. Ci aspettano partite difficili ma saremo pronti. Per me sarà eccitante sfidare il Genk". Insigne non vede l'ora: "Carichi per una nuova stagione".

