Champions: la Juve pesca l'Atletico, Napoli col Liverpool, per l'Inter c'è il Barcellona e Atalanta con il City

CHAMPIONS LEAGUE

Nel complesso è andata abbastanza bene per le italiane, visto che ognuno dei nostri quattro club ha importanti chance di passare il girone e qualificarsi agli ottavi di finale. Gli impegni più complicati spettano senza ombra di dubbio all'Inter, che finisce nel gruppo con Barcellona, Borussia Dortmund e Slavia Praga. I tedeschi - esplosivi e pieni di talento - sulla carta saranno i grandi rivali per il passaggio del turno, ma gli uomini di Conte hanno tutto per giocarsela quantomeno alla pari.

Esattamente come capitato all'Inter - che l'anno scorso pescò i catalani ai gironi - anche Juve e Napoli ritrovano Atletico Madrid e Liverpool. I bianconeri dovranno stare attenti anche al Bayer Leverkusen, avversario tosto arrivato dalla terza fascia. Ma anche con la Lokomotiv Mosca non saranno permesse distrazioni. Per gli uomini di Ancelotti, invece, oltre ai campioni d'Europa ci sono Salisburgo (affrontato ed eliminato la scorsa stagione agli ottavi d'Europa League) e Genk: l'obiettivo ottavi non deve essere fallito.

L'Atalanta, per la prima volta nella massima competizione europea, può essere parecchio contenta visto che partiva dalla quarta fascia e i pericoli erano diversi. Gasperini affronterà il proibitivo City di Guardiola, ma anche Shakhtar Donetsk e Dinamo Zagabria: il sogno degli ottavi finale può già trasformarsi in obiettivo.

GIRONE A

Paris Saint-Germain

Real Madrid

Bruges

Galatasaray

GIRONE B

Bayern Monaco

Tottenham

Olympiacos

Stella Rossa

GIRONE C

Manchester City

Shakhtar Donetsk

Dinamo Zagabria

Atalanta

GIRONE D

Juventus

Atlético Madrid

Bayer Leverkusen

Lokomotiv Mosca

GIRONE E

Liverpool

Napoli

Salisburgo

Genk

GIRONE F

Barcellona

Borussia Dortmund

Inter

Slavia Praga

GIRONE G

Zenit

Benfica

Lione

Lipsia

GIRONE H

Chelsea

Ajax

Valencia

Lille



TUTTE LE DATE DELLA STAGIONE

17/18 settembre: fase a gironi, prima giornata

1/2 ottobre: fase a gironi, seconda giornata

22/23 ottobre: fase a gironi, terza giornata

5/6 novembre: fase a gironi, quarta giornata

26/27 novembre: fase a gironi, quinta giornata

10/11 dicembre: fase a gironi, sesta giornata

16 dicembre: sorteggio ottavi di finale

18/19/25/26 febbraio: ottavi di finale, andata

10/11/17/18 marzo: ottavi di finale, ritorno

20 marzo: sorteggio quarti di finale e semifinali

7/8 aprile: quarti di finale, andata

14/15 aprile: quarti di finale, ritorno

28/29 aprile: semifinali, andata

5/6 maggio: semifinali, ritorno

Sabato 30 maggio: finale – Atatürk Olimpiyat Stadı, Istanbul