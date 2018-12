Napoli, Ancelotti: "Dispiace molto, ora l'Europa League per fare bene"

11/12/2018

A pari punti con il Liverpool e fuori solo per il minor numero di gol segnati. Finisce così la Champions League del Napoli di Ancelotti che nel postpartita l'ha presa con filosofia: "Abbiamo fatto il possibile in un girone molto difficile, siamo arrivati a giocarci la qualificazione all'ultimo minuto e c'è da essere soddisfatti del cammino. Certo dispiace molto, ma non c'è rammarico, ci è mancato poco. Porteremo questa amarezza in Europa League per affrontarla al meglio, so che possiamo fare bene". Decisivo il ko ad Anfield: "Stasera è mancata un po' di lucidità in costruzione, ma loro ci hanno pressato fortissimo e noi siamo calati. Abbiamo avuto qualche chance di fare gol ma non ci siamo riusciti". Merito anche di Alisson, strepitoso al 92' su Milik: "Ha fatto un controllo straordinario, non devo dire nulla a nessuno. Abbiamo fatto un grande girone".



I rimpianti semmai vanno cercati nelle altre partite: "Forse sì, ma dico anche che se il Liverpool avesse avuto bisogno di fare due gol li avrebbe fatti. Non dobbiamo avere rimpianti perché abbiamo fatto il massimo e ci è mancata solo un pizzico di buona sorte. Spero ci possa tornare in Europa League".