Napoli, per Insigne lesione al tendine dell'adduttore: Barcellona a forte rischio

NAPOLI

"Lesione parcellare del tendine dell'adduttore lungo sinistro, con edema osseo". Questo l'esito ufficiale - reso noto dal Napoli con un comunicato - degli esami strumentali cui si è sottoposto Lorenzo Insigne. Le condizioni del capitano azzurro, uscito in lacrime nelle battute finali di Napoli-Lazio, "verranno valutate giorno dopo giorno". A forte rischio dunque la sua presenza nella sfida di sabato sera in Champions League a Barcellona.

Insigne, uscito in lacrime nelle battute finali di Napoli-Lazio, proseguirà le terapie del caso a Castel Volturno e verificherà con lo staff medico azzurro diretto dal dottor Canonico l'evolversi dell'infortunio per capire se potrà provare a essere in campo nel ritorno degli ottavi di finale.