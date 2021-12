Milan, tegola Leao: lesione muscolare, niente Liverpool e a rischio per il Napoli

MILAN

La botta subita dal portoghese contro la Salernitana ha creato una piccola lesione al bicipite femorale

Non c'è pace in casa Milan e l'infermeria di Milanello continua a restare piena di casi importanti. L'ultimo in ordine temporale riguarda Rafael Leao, sostituito all'intervallo "in via precauzionale" da Pioli contro la Salernitana per evitare problemi dopo una botta. Invece i problemi sono arrivati: quella contusione ha creato nel portoghese una piccola lesione del bicipite femorale. Niente Liverpool quindi, da escludere la sua presenza nella partita contro l'Udinese, ma è a rischio anche per il successivo scontro diretto al vertice con il Napoli. Ai box anche Pellegri: gli esami svolti in mattinanta hanno confermato la presenza di una lesione al muscolo lungo adduttore destro. Un nuovo controllo è previsto fra una decina di giorni.

Nel postpartita della sfida di campionato regnava la serenità, quella accusata da Leao sembrava essere la classica contusione da smaltire con un po' di riposo nelle ore successive, seppur l'indurimento del muscolo avesse consigliato a Pioli un cambio all'intervallo. Invece le analisi hanno mostrato una piccola lesione al bicipite femorale che sicuramente toglieranno il portoghese dalla lista dei protagonisti contro Liverpool in Champions e Udinese in campionato, con forte rischio anche per il big match contro il Napoli tra due settimane.

Per i Reds Pioli dovrà scegliere tra Krunic e Messias. Una scelta più conservativa e una più spregiudicata, ma comunque da bilanciare con gli altri interpreti mandati in campo dal primo minuto. Non che il tecnico abbia poi chissà quante scelte da fare con un'infermeria così affollata, anche perché all'allenamento di rifinitura di oggi non ha preso parte Theo Hernandez, tenuto precauzionalmente a riposo perché febbricitante. L'esterno dovrebbe comunque esserci domani sera, anche se probabilmente non al top della condizione.