Milan, Pioli: "Buon risultato, ma non la prestazione. Sorpreso dalla Dinamo"

Il tecnico rossonero dopo il pareggio col Salisburgo: "Potevamo fare meglio, portiamo a casa comunque un risultato positivo"

Stefano Pioli è contento per il risultato ma non della prestazione dei suoi contro il Salisburgo. "E' un buon risultato, non abbiamo fatto una prestazione di alto livello purtroppo - ha spiegato il tecnico del Milan -. Loro sono partiti meglio di noi, poi noi siamo cresciuti. Potevamo fare meglio, portiamo a casa comunque un risultato positivo anche se volevamo vincere". Sul girone: "Mi ha sorpreso la vittoria della Dinamo. Questo ci deve insegnare che nel calcio non ci sono partite scontate. Il Salisburgo è un buona squadra. La prossima partita contro la Dinamo Zagabria avrà già un peso importante".

"I ragazzi sono i primi a sapere quando giochiamo bene e quando no. All'inizio non abbiamo fatto bene sulle seconde palle - ha agginuto ai microfoni di Sky Sport -. E' mancata un po' di lucidità nelle giocate tecniche. Dovevamo essere più veloci in fase di impostazione, dovevamo trovare soluzioni migliori. La squadra doveva essere più compatta così da recuperare più secondi palloni".

I rossoneri hanno trovato diverse difficoltà. "E' mancata velocità nella costruzione, soprattutto perché loro nella ripresa non sono stati così aggressivi. Avremmo potuto fare una partita più nella loro metà campo. Abbiamo subito le loro ripartenze, perché non abbiamo accompagnato bene la fase offensiva e non abbiamo fatto bene nelle transizioni negative. Abbiamo sbagliato qualche passaggio di troppo".

Buoni segnali dai subentrati. "Sono entrati bene. Dest deve conoscere bene il nostro gioco, ma ha qualità in fase di spinta e ci darà altre soluzioni. Origi deve trovare ritmo ma ha giocate di qualità e Pobega ha messo in campo le sue caratteristiche. Con così tante partite ravvicinate, abbiamo bisogno di tanti giocatori forti".

