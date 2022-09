Champions League: Salisburgo-Milan 1-1, i rossoneri partono con un pari

Salisburgo-Milan 1-1

Okafor spaventa il Diavolo, rimedia Saelemaekers nel finale del primo tempo. Palo di Leao in pieno recupero

Il Milan comincia il cammino europeo con un pareggio per 1-1 contro il Salisburgo nella prima giornata del gruppo E, un risultato che vale il secondo posto alle spalle della Dinamo Zagabria. Succede tutto nel primo tempo: austriaci avanti al 28' grazie a Okafor che salta secco Kalulu con un tunnel e trafigge Maignan sotto le gambe. La reazione dei rossoneri porta al pareggio di Saelemaekers al 40', dopo un contropiede di Leao. Nella ripresa Fernando tutto solo sul secondo palo non inquadra la porta (53') e al 94' un tiro di Leao deviato da Bernardo si stampa sul palo.

LA PARTITA

Comincia con un prezioso punto sul campo del Salisburgo il cammino europeo del Milan, che alla Red Bull Arena soffrono le folate e la vivacità dei padroni di casa ma che all'ultimo secondo sfiorano il colpaccio con il destro a giro di Leao deviato da Bernardo che si stampa sul palo. Alla fine un risultato giusto per quanto visto in campo, con i rossoneri meno in palla rispetto al derby e messi in difficoltà quando i padroni di casa hanno alzato il ritmo. Pioli dimostra ancora una volta di conoscere alla perfeziona la sua squadra e, non a caso, a rimettere le cose a poste è quel Saelemaekers unico cambio rispetto al derby. Leao stasera si è acceso a intermittenza, ma quando lo ha fatto sono stati dolori per la difesa avversaria: suo l'assist per il belga così come l'ultimo tiro che ha fatto gridare al gol milioni di tifosi rossoneri. In ombra Giroud e Kalulu, sottotono De Ketelaere e Bennacer.

Pioli conferma per 10/11esimi la squadra che ha vinto il derby: l'unica novità è Saelemaekers al posto di Messiaa. Jaissle, già alle prese con diverse defezioni, perde nel riscaldamento anche Wöber: al suo posto Pavlovic, in attacco il temibile duo formato da Okafor e Fernando. Gli austriaci partono subito con il piede sull'acceleratore e in meno di due minuti Capaldo prima conclude alto di testa e poi è impreciso con il sinistro. Il ritmo della gara è subito alto e i padroni di casa confermano una certa pericolosità in attacco ma allo stesso tempo lacune difensive. All'8' Giroud non approfitta di una sbavatura di Pavlovic e calcia tra le braccia di Kohn da posizione defilata. Le due squadre si affrontano a viso aperto, con continui ribaltamenti di fronte con il Salisburgo che pressa alto per tenere lontano i rossoneri dalla propria area. E da una palla persa in uscita di Bennacer nasce il gol dell'1-0: Fernando soffia palla all'algerino e serve Okafor, che salta secco Kalulu con un tunnel e trafigge Maignan sotto le gambe. Siamo al 28'. Il Milan non si disunisce e trova il pareggio prima della fine del tempo: Bennacer si fa parzialmente perdonare uscendo alla grande palla al piede e servendo Leao: il portoghese, alla prima vera accelerazione delle sue, serve in area l'accorrente Saelemaekers che stoppa e di sinistro fulmina Kohn. Si fa male anche Solet che è costretto a uscire: austriaci senza la coppia di centrali titolari nella ripresa.

La ripresa si apre con un'occasione macroscopica per Fernando, che a due passi dalla porta non capitalizza una grande azione corale (53'). Il brasiliano prova a farsi perdonare tre minuti dopo ma il suo rasoterra è facile preda di Maignan. E' il momento migliore del Salisburgo, con il Milan che fatica a tenere palla: al 63' il portierone francese respinge in tuffo la botta dell'ottimo Seiwald. Pioli mette dentro forze fresche con gli ingressi di Origi, Pobega e Dest. Con il passare dei minuti la pressione dei padroni di casa si affievolisce e nel finale il Diavolo crea due occasioni: all'84' Origi per Brahim Diaz, Kohn si salva uscendo sui piedi dello spagnolo. Sesko spaventa Maignan dopo un errore di Theo prima dell'ultima azione che fa disperare i rossoneri e gioire i padroni di casa.

LE PAGELLE

Okafor 7 - Lo svizzero è il pericolo pubblico numero 1 e ogni volta che prende palla crea grattacapi. Bello il gol con cui sblocca il match, con un doppio tunnel su Kalulu e Maignan.

Seiwald 6,5 - Gran bel giocatore questo 21enne austriaco, che a centrocampo detta i tempi e sembra un veterano.

Fernando 6 - L'attaccante brasiliano macchia un'ottima prova con il clamoroso gol mangiato a inizio ripresa. Sua la palla recuperata e il seguente assist per Okafor. Non finisce la gara per infortunio.

Saelemaekers 7 - Il primo gol in Champions è di un'importanza capitale, ma è solo la ciliegina sulla torta di una partita fatta di grande sostanza e qualità.

Bennacer 5,5 - Da un suo errore in uscita nasce il gol del Salisburgo, si fa parzialmente perdonare dando il via all'azione del pareggio.

Giroud 5 - L'attaccante francese, uno degli eroi del derby, stecca clamorosamente. Nel gioco aereo ha vita dura con i centrali austriaci, ha una ghiotta occasione dopo soli 8' ma la spreca malamente calciando tra le braccia di Kohn.

IL TABELLINO

SALISBURGO-MILAN 1-1

Salisburgo (4-3-1-2): Kohn 6; Dedic 6, Solet 6,5 (42' Bernardo 6), Pavlovic 5,5, Ulmer 6; Capaldo 6, Seiwald 6,5, Kjaergaard 6; Kameri 6,5 (20' st Gourna-Douath 5,5); Okafor 7 (48' st Adamu sv), Fernando 6 (20' st Sesko 6). A disp.: Mantl, Walke, Van Der Brempt, Baidoo, Simic, Diarra. All.: Jaissle 6,5

Milan (4-2-3-1): Maignan 6; Calabria 5,5 (12' st Dest 6), Kalulu 5, Tomori 6, Theo Hernandez 6; Bennacer 5,5 (12' st Pobega 6), Tonali 6,5; Saelemaekers 7 (35' st Messias sv), De Ketelaere 5,5 (25' st Brahim Diaz 5,5), Leao 6,5; Giroud 5 (12' st Origi 6). A disp.: Mirante, Jungdal, Ballo-Touré, Kjaer, Gabbia. All.: Pioli 6

Arbitro: Jovanovic (Serbia)

Marcatori: 28' Okafor (S), 40' Saelemaekers (M)

Ammoniti: Capaldo (S), Tomori (M), Calabria (M), Gourna-Douath (S), Brahim Diaz (M)

Espulsi: -

Note: -

LE STATISTICHE

• Il Milan ha perso solo una delle sue ultime 12 gare di esordio nella fase a gironi di Champions League (8V, 3N).

• Il Milan è andato in svantaggio in quattro delle sei gare ufficiali disputate in questa stagione, evitando la sconfitta in ciascuna occasione (2V, 2N).

• Il Milan ha avuto un possesso palla del 65.1%, il più alto mai registrato dai rossoneri in una gara di Champions League dal 2003/04 (da quando Opta raccoglie questo dato).

• Il Salisburgo non ha mai perso la prima partita della fase a gironi di Champions League (1V, 4N), nessuna squadra ha giocato più stagioni nella competizione senza mai perdere la prima gara del girone (record al pari del Deportivo La Coruna).

• Il Milan ha vinto solo una delle sette gare giocate nelle ultime due stagioni in Champions League (2N, 4P), tenendo solo una volta la porta inviolata nel parziale.

• Rafael Leão è il giocatore della Serie A ad aver servito più assist in tutte le competizioni nel 2022 (11).

• Alexis Saelemaekers ha segnato il suo primo gol in carriera in Champions League, alla sua settima presenza nella competizione.

• Dopo essere partito dalla panchina nelle prime cinque presenze in Champions League, Noah Okafor ha giocato sei gare di fila da titolare, segnando quattro gol.