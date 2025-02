Milan, la testa non va e le gambe non girano: modulo "a quattro stelle" da rimandare

Se la testa non va, le gambe non girano. Ma se le gambe non riescono a girare, la testa può pensare molto ma lo farà praticamente a vuoto. Il Milan è uscito dal campo del De Kuip di Rotterdam non solo inzuppato di pioggia e freddo, ma anche con lo stesso motivetto che da oltre un mese lo accompagna e, no, non è la playlist del Festival. "Mancata grinta, aggressività, approccio..." e via di shuffle singolo. Anche contro il Feyenoord la formazione di Conceiçao non ha vinto i duelli singoli in praticamente nessuna zona del campo, ma quello che ha lasciato perplesso ancora una volta è stata la differenza di approccio del match rispetto all'avversario al netto della papera, impattante, di Maignan. Ma perché questo è un problema che pare non trovare soluzione?