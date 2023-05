Champions League: Milan-Inter, dati e statistiche dell'euroderby

dati e statistiche

PRECEDENTI

-Per la prima volta nella loro storia, Milan e Inter si affronteranno per cinque volte nel corso di una singola stagione; al momento il bilancio nel 2022/23 tra le due formazioni pende a favore dei nerazzurri, grazie a due successi contro uno dei rossoneri.

-Questa è inoltre la seconda volta nella storia della UEFA Champions League in cui due italiane si sfidano in semifinale – in precedenza era successo solo nel 2002/03, con il Milan che ha avuto la meglio sull’Inter dopo un doppio pareggio. L’unico precedente in cui due formazioni dello stesso paese si sono affrontate in semifinale di Champions League nel corso delle ultime 10 stagioni risale al 2016/17, nell’incrocio tra Real Madrid e Atletico Madrid.

-Per la quinta volta il Milan affronterà un’avversaria italiana in UEFA Champions League, nei quattro precedenti ha superato il turno o vinto il trofeo.

-Nello specifico, il Milan è imbattuto contro l’Inter in UEFA Champions League, grazie a due pareggi (nella semifinale 2002/03) e due successi (nei quarti di finale 2004/05) – uno dei quali poi diventato 3-0 a tavolino (*).

-L’Inter ha segnato solo una rete finora in Champions League contro il Milan, con Obafemi Martins il 13 maggio 2003, rimanendo a secco di gol nelle altre tre.

-Milan contro Inter è anche il confronto tra le ultime due squadre italiane a vincere la UEFA Champions League: l'Inter nel 2010 e il Milan nel 2007; in generale, 10 dei 12 trofei vinti da squadre italiane tra Coppa dei Campioni e Champions League sono stati alzati dai rossoneri (ben sette) o dai nerazzurri (tre).

-In generale, sono 235 le sfide ufficiali tra Milan e Inter, con i nerazzurri che hanno ottenuto 87 successi, contro 79 dei rossoneri, completano 69 pareggi.

-Il Milan proverà a superare un turno ad eliminazione diretta contro l’Inter per la prima volta sotto la gestione di Stefano Pioli (l’ultima volta risale al 2017/18, nei quarti di finale di Coppa Italia con Gennaro Gattuso); nei tre incroci più recenti fuori dalla Serie A inoltre i rossoneri non sono riusciti a segnare alcuna rete, a fronte di sei subite.

-Negli ultimi 14 Derby di Milano, l’Inter ha ottenuto ben nove successi contro i tre rossoneri (2N) e, nello specifico, in quattro delle cinque sfide più recenti i nerazzurri hanno tenuto la porta inviolata.

-L'ultima occasione in cui il Milan ha perso una partita in tutte le competizioni dopo aver chiuso un primo tempo in vantaggio di due reti è stata proprio contro l'Inter, in Serie A, il 9 febbraio 2020.

-Il punteggio più frequente nelle sfide tra Inter e Milan è l’1-1, finale di 33 incontri considerando tutte le competizioni: tra questi una delle due gare di semifinale di UEFA Champions League 2002/03.

GIOCATORI

Il miglior marcatore in attività nei Derby di Milano è Zlatan Ibrahimovic (10 gol, di cui otto con la maglia rossonera), mentre il primo in assoluto è Andriy Shevchenko, autore di 14 reti nelle sfide tra queste due formazioni.

ha segnato sette reti contro il Milan in 12 sfide in tutte le competizioni (tra cui quattro nelle ultime quattro sfide), nessun giocatore ha realizzato così tanti gol contro i rossoneri dal 2018/19 (sua stagione d’esordio in nerazzurro) ad oggi. Inoltre, l’argentino è il secondo miglior marcatore straniero nella storia dell’Inter nel derby di Milano, dopo Stefano Nyers (11).

-Olivier Giroud ha segnato una delle sue cinque doppiette con il Milan in tutte le competizioni proprio contro l’Inter, nel 2-1 che ha permesso ai rossoneri di iniziare la cavalcata per lo Scudetto 2021/22.

-Romelu Lukaku ha segnato esattamente un gol in tutti e cinque i derby di Milano giocati dal primo minuto considerando tutte le competizioni.

-Rafael Leão ha partecipato ad almeno tre gol in un singolo incontro solo una volta con la maglia del Milan, il 3 settembre 2022 in campionato contro l’Inter (due reti e un assist in quell’occasione).

-I due giocatori più anziani dei maggiori cinque campionati europei che hanno partecipato ad almeno 10 gol nella stagione 2022/23 sono Edin Dzeko e Oliver Giroud – entrambi classe 1986.

-Nelle quattro stagioni trascorse con la maglia del Milan (tra il 2017/18 e il 2020/21), Hakan Çalhanoglu è stato il giocatore rossonero ad aver realizzato più gol (32) e servito più assist (42) considerando tutte le competizioni.

-Tra i giocatori attualmente nelle due rose e convocabili per questo match, i quattro più presenti (in tutte le competizioni) vestono attualmente la maglia nerazzurra, incluso Hakan Calhanoglu, che però ne ha disputati otto con la maglia del Milan.

ALLENATORI

-Il tecnico che ha all’attivo più panchine nei derby di Milano è Helenio Herrera (20), mentre quello che annovera più successi è impiegato nell’altra semifinale di questa Champions League, Carlo Ancelotti (10).

-Nella prossima doppia sfida, Stefano Pioli (13) può superare Roberto Mancini (14) in sesta posizione tra i tecnici con più presenze nei derby di Milano, per lui due precedenti in nerazzurro e 11 in rossonero.

-Stefano Pioli è stato allenatore dell’Inter tra il 2016 e il 2017: in 27 partite alla guida dei nerazzurri 14 vittorie, tre pareggi (due dei quali contro il Milan) e 10 sconfitte.

-Le squadre allenate da Simone Inzaghi non hanno ancora subito gol contro il Milan in sfide giocate fuori dalla Serie A (sei precedenti in Coppa Italia e uno in Supercoppa Italiana) e solo una volta non hanno superato il turno o vinto il trofeo (nella semifinale di Coppa Italia 17/18, dopo un doppio pareggio per 0-0).