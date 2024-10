Milan e Leao, dentro o fuori: con il Bruges la prova d'appello

La prova d'appello è per due, che piaccia oppure no, perché domani sera (ore 18.45) contro il Bruges in Champions a giocarsi qualcosa non è soltanto il Milan, costretto a mettersi in tasca i primi tre punti del torneo per non scivolare sempre più in basso, ma anche Rafa Leao, reduce da una partita da spettatore sabato scorso contro l'Udinese e chiamato a una reazione forte. Il suo utilizzo è stato annunciato da Paulo Fonseca, per nulla tenero nella gestione dei suoi giocatori. Contro i friulani non ha guardato in faccia nessuno, contro il Bruges dovrà farà un piccolo passo indietro. Perché conta soprattutto o soltanto vincere e come, o con chi, verrà raggiunta la meta ha, in questo momento, un'importanza relativa. Quindi fine del percorso educativo-punitivo e sotto con i migliori. Leao compreso.