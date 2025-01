Milan, Conceiçao: "Sto chiedendo un cambiamento non semplice, stasera fatto un buon lavoro"

A Prime Video ha parlato anche Rafa Leao al termine del match: "È una gioia giocare con questa maglia, in una serata così. Era una vittoria importante, sono felice. Il nostro obiettivo è andare avanti, qui l'ambiente è molto unito e stiamo imparando a capire cosa vuole il mister. È diverso da Fonseca, lui mi si è avvicinato subito e non mi fa mollare un attimo. Mi ha parlato tanto, sta cercando di aiutarmi come uomo e come giocatore, io cerco di aiutare la squadra e dare il 100%. A che punto sono? Io cerco sempre di dare il massimo, a volte non riesco perché siamo umani. Sicuramente oggi è andata bene, ma è stato merito di tutti".