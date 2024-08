Milan, Baresi: "Pensiamo gara per gara, abbiamo giocatori con la giusta esperienza"

MILAN

Il vicepresidente onorario dei rossoneri: "Siamo curiosi. La differenza reti potrà essere determinante"

© Getty Images "Siamo tutti curiosi di vedere come andrà, è tutto nuovo, tutto diverso. Dobbiamo pensare partita per partita, ognuna può essere importante. Dobbiamo fare attenzione anche ai gol. Staremo a vedere come sarà, come reagiremo tutti. La differenza reti potrà essere determinante". Franco Baresi, vice-presidente onorario del Milan, ha commentato così il sorteggio di Champions League dei rossoneri, che se la vedranno con Liverpool, Bruges, Stella Rossa e Girona in casa, Real Madrid, Bayer Leverkusen, Dinamo Zagabria e Slovan Bratislava in trasferta.

"Milan più europeo che italiano? Il Milan deve sempre pensare a vincere sia in Italia che all'estero - ha proseguito Baresi - Poi in Europa ha sempre fatto partite importanti, ma dobbiamo giocarcela sempre al meglio. I nostri giocatori hanno una bella esperienza e questo ci farà sicuramente bene". Sulla partenza complicata in campionato: "Non pensavamo di iniziare in questo modo. Il Milan ha qualità, giocatori che possono riprendersi. Non dobbiamo sottovalutare nessuno, l'atteggiamento e lo spirito non devono mai mancare. Il campionato italiano è pieno di insidie, dobbiamo stare sempre attenti. Ora resettiamo, ricominciamo e facciamo sì che vengano fuori i nostri valori".