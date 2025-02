Milan, avanti tutta senza paura: Conceiçao rispolvera i Fab Four

Il discorso è semplice semplice e di calcoli da fare non ce n'è. Bisogna battere il Feyenoord e farlo con due gol di scarto. La chiave d'accesso agli ottavi di Champions, che il Milan ha buttato via già una volta in quel di Zagabria, è tutta qui. Sotto, dunque, con l'artiglieria pesante, che nel caso dei rossoneri vuol dire Fab Four, come una settimana fa in Olanda, meglio, si spera, di una settimana fa in Olanda. Sergio Conceiçao la mette sulla qualità e sul coraggio, perché servono anche segnali di questo tipo quando c'è di mezzo una partita secca e con un solo risultato possibile. E allora Gimenez davanti, e guai a chi lo tocca, Joao Felix libero di muoversi alle sue spalle e Pulisic e Leao larghi a cercare spazi in quella che, si immagina, sarà una difesa dura da superare. Gli altri? Gli altri dovranno correre per permettersi il lusso di quattro attaccanti così davanti. Altrimenti saranno davvero guai.