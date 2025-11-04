Marsiglia, De Zerbi: "Non cadrò nella trappola di un'Atalanta in crisi"

Dopo le ultime prestazioni un po' deludenti, ci sono state un po' di critiche al suo indirizzo, ma De Zerbi gonfia il petto e risponde: "Mi piacciono le polemiche, è anche per questo che sono venuto. Quando mi fai domande, mi fa piacere perché cerchi sempre una risposta piccante. Ho molti difetti, ma non mento. Abbiamo giocato male contro l'Angers, ma abbiamo perso due punti al 95° minuto. Abbiamo giocato male contro l'Auxerre, ma ho l'impressione che alcune squadre facciano meno di noi per vincere. Mi piacerebbe giocare meglio, ma alcune critiche sono un po' eccessive e più dure della realtà."