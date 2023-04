Pugno a Sané dopo la sconfitta col City, il Bayern sospende e multa Mané

NERVI TESI

L'attaccante senegalese salta il match di campionato contro l'Hoffenheim. Lo ha annunciato il club bavarese

© afp Il Bayern Monaco ha deciso di sospendere e di multare Sadio Mané per aver tirato un pugno al compagno Leroy Sané negli spogliatoi dell'Etihad Stadium dopo la debacle in Champions League contro il Manchester City. "Sadio Mané, 31 anni, non farà parte dei convocati del Bayern per la partita casalinga di sabato contro l'Hoffenheim - si legge nella nota del club tedesco -. Il motivo è dovuto alla sua cattiva condotta dopo la partita di Champions League del Bayern contro il Manchester City. Mané riceverà anche una multa".

Secondo quanto ricostruito dalla Bild, è stato Mané a far partire la rissa, con il senegalese ex Liverpool che, infuriato per il risultato, ha preso di mira il compagno Leroy Sané. L'ex City è stato colpito al volto con un pugno ed è uscito sanguinante dal confronto. I due sono, poi, stati separati dai compagni di squadra, visibilmente scossi dall'accaduto. Di ritorno in Germania Mané è salito su una macchina privata, mentre Sané è tornato sul pullman della squadra con i compagni.

Nei giorni successivi la dirigenza ha incontrato i due calciatori e Mané si sarebbe scusato per l'accaduto. Non è chiaro se la sospensione sarà solo per una partita o a tempo indeterminato. Secondo la stampa tedesca, lo spiacevole episodio potrebbe portare alla cessione di Mané la prossima estate.

Vedi anche Champions League Bayern Monaco, tensione alle stelle: rissa Mané-Sané dopo il ko col Manchester City