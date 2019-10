Manchester City, Guardiola: "Un piacere vedere giocare l'Atalanta"

CHAMPIONS LEAGUE

Quello che traspare dalle parole di Pep Guardiola alla vigilia del match contro l'Atalanta è in sostanza tanta stima per la squadra nerazzurra: "Quello che pensavo di Sarri lo penso anche di Gasperini. Quello che ha fatto lo scorso anno è incredibile, è come avessero vinto il campionato. Hanno coraggio, giocano per i tifosi, attaccano prendendosi molti rischi: una gioia vederli giocare" le parole in conferenza stampa. Guardiola: "Gasp come Sarri, Atalanta incredibile"

Per il tecnico del Manchester City potrebbe essere una sorta di derby, visto il passato da giocatore al Brescia: "Ero molto legato alla famiglia Corioni, mi hanno trattato molto bene. So che è una partita molto speciale per loro ma non ho sentito nessuno anche se ho ancora amici in società". La Champions è obiettivo del City: "Ho molta fiducia nella mia squadra ma so che esistono altri club che hanno la qualità di arrivare al trofeo. Iniziamo a fare altri 6 punti per qualificarci agli ottavi di finale".