Manchester City, Guardiola: "Bella partita, al ritorno vogliamo vincere contro i re della Champions"

qui city

Il tecnico degli inglesi scherza e sorride, ma sa che il Real non sarà facile da domare: "Dobbiamo stare tranquilli"

Real Madrid-Manchester City, le immagini del match































































































1 di 49 © Getty Images SLIDESHOW INGRANDISCI ZOOM © Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images 1 di 49 © 0 SLIDESHOW INGRANDISCI ZOOM Pep Guardiola, parlando dello spettacolo tra Real Madrid e Manchester City al Bernabeu nell'andata dei quarti di Champions League, ha sorriso: "È stata una bella partita, ma con la nostra gente dobbiamo rifarci per vincere contro i re di questa competizione. Foden? Non male, quando attacca in questa posizione centrale ha una qualità incredibile".

"Anche Gvardiol ha fatto un gol eccezionale, prendiamoci questo pareggio" le parole del tecnico del City.

Poi sul ritorno ha aggiunto: "Tra 4 giorni abbiamo il Luton, siamo dietro Arsenal e Liverpool e pensiamo a questo. Mi stupiscono i giocatori, per quello che fanno con questa voglia. Mi stupiscono ogni anno, per me sono leggende. Poi avremo modo di preparare il ritorno, sappiamo quello che dobbiamo fare: vincere".

"All'intervallo ho detto che mancavano 45 e 90 minuti, che se attacchi in modo disorganizzato non c'è niente da fare. Dovevamo stare tranquilli, portarli fuori, girare e aspettare che apparissero Foden e Gvardiol" ha scherzato.

Su giocatori del Real ha aggiunto: "Loro hanno le gambe per dribblarti e poi Kroos muove la tua squadra come solo Toni sa fare. Loro tornano sempre in partita? Anche noi e lo abbiamo fatto in un Bernabeu così".

E sul nuovo stadio ha sottolineato: "Lo stadio è impressionante, ma adesso devono solo curare l'erba, devono solo migliorare questa cosa. Florentino deve solo preoccuparsi di fare un bel campo come sempre. Il Madrid ce l'aveva fatta".

Sulla scelta di lasciare fuori De Bruyne ha svelato: "Abbiamo parlato, lui era tra i titolari ed è venuto nello spogliatoio e mi ha detto che non poteva giocare. Vomitava e si sentiva molto male".