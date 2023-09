Manchester City, Guardiola elogia l'Inter: "Finale difficilissima, possono tornarci"

Pep Guardiola ha vinto la Champions League con il Manchester City battendo l'Inter in finale e, alla vigilia dell'esordio stagionale nella competizione, è voluto tornare sulla partita di Istanbul elogiando la propria avversaria: "Guardate cos'ha fatto l'Inter nel derby vinto 5-1 contro il Milan. Ho sempre saputo che avremmo affrontato una squadra fortissima". Per Guardiola l'Inter di Inzaghi non è da sottovalutare anche in questa stagione: "I nerazzurri sono candidati a tornare in finale".