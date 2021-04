Manchester City, Guardiola: "Col Psg divertiamoci, giochiamo come fosse un'amichevole"

VERSO PSG-CITY

Il manager catalano: "Sono forti, ma noi vogliamo vincere"

C'è il Psg sulla strada del Manchester City verso una finale di Champions League storica. Pep Guardiola spiega la sua ricetta per passare il turno. "Andiamo a Parigi con un solo obiettivo: vincere - le parole del manager catalano - Stanno tutti bene e siamo felici. Ho imparato da Cruyff: divertiamoci, godiamoci la responsabilità e la situazione. Le big vincono queste competizioni perché giocano come se fosse un'amichevole. E' questo che voglio dalla mia squadra". Getty Images

Neymar e Mbappé i due pericoli pubblici. "Neymar? Non c'è solo lui: il Paris Saint-Germain ha giocatori eccezionali che noi cercheremo di fermare. Noi abbiamo un gioco e lo proporremo, come facciamo sempre: vogliamo portare a casa un risultato positivo. Cercheremo di imporci, anche per evitare pericoli. Ho imparato da Johann Cruyff che bisogna godersi la partita e prendersi le proprie responsabilità: lo faremo".

Guardiola non cambierà atteggiamento nemmeno davanti ai due fenomeni del club francese. "Credo sempre che davanti a giocatori di qualità non ci sia una strategia difensiva per fermarli. Sono troppo bravi. Sono giocatori incredibili, ecco perché sono arrivati fino a qui. Cercheremo di fermarli, difendere bene insieme come squadra, giocare un buon calcio come squadra e cercare di segnare. Certo, dobbiamo aggiustare alcune cose. Devi farlo contro questi giocatori. Ma abbiamo lottato per arrivare sino a qua, non avrebbe senso non essere chi siamo. Più sei te stesso, maggiori sono le possibilità di farcela. Se pensi al tuo avversario, è più difficile. In queste fasi non trovi rivali che non abbiano grandi capacità".

MAHREZ: "L'ANNO SCORSO GRANDE DELUSIONE"

"La scorsa stagione è stata una grande delusione. Il problema è che quando abbiamo perso siamo andati subito in vacanza, con il solo pensiero della stagione successiva. Nelle stagioni precedenti dovevamo restare concentrati per vincere il campionato. Non essere riusciti a battere il Lione e passare il turno e' stata la delusione piu' grande della mia carriera. Quest'anno siamo determinati a proseguire il nostro percorso in Champions League". Così Riyad Mahrez, intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della semifinale di andata di Champions League contro il Psg. "Da ragazzo sogni queste fasi, semifinali, finali. Adesso eccoci qui, dobbiamo fare un passo avanti e dimostrare di meritare di essere qui, di meritare una finale. Questo è quello che cercheremo di fare".