Manchester City, Guardiola carica i suoi: "Ci manca solo la Champions"

VERSO CITY-REAL

Il tecnico spagnolo alla vigilia del ritorno della semifinale col Real: "Ho giocato 10 semifinali e ne ho perse 7 in Champions, so la sensazione che si prova"

Tutta Italia guarda a San Siro e al derby di Milano, ma mercoledì sera si gioca l'altra semifinale, probabilmente quella più prestigiosa, col Manchester City che ospita il Real Madrid e cerca vendetta dopo la clamorosa rimonta subita lo scorso anno: "Dico ai giocatori di vivere il momento e di goderselo perché siamo fortunati - ha dichiarato Guardiola in conferenza stampa - Non dobbiamo fare niente di eccezionale, dipende da noi, bisogna dare tutto ed essere noi stessi. Arriviamo davvero bene a questa gara, ma dobbiamo giocare meglio del Real Madrid, la voglia non basta".

"Dovremo essere migliori del Real per andare in finale - ha ribadito il tecnico spagnolo - Dobbiamo giocare meglio rispetto alla partita d'andata, ma ci arriviamo bene". "Siamo in finale di FA Cup e ad una partita dalla vittoria della Premier - ha poi aggiunto Pep pregustando un altro Triplete - Nessuno mi ha detto di vincere la Champions quando sono arrivato, ma ci manca solo quella. Abbiamo vinto tutti i titoli tranne questo... Lo vogliamo. Le persone dicono che ci siamo vicini, ma penso siamo lontani. Nessuno però ci garantisce che ci torneremo, quindi una volta che siamo lì, vinciamola".

Il tecnico è stato poi punzecchiato da alcuni giornalisti, che gli hanno chiesto se il prossimo mese definirà la sua eredità: "È già eccezionale! La mia eredità sarà una grande generazione di giocatori, abbiamo vinto molto, non verrò giudicato per la Champions. La migliore eredità che possiamo avere è aver giocato un ottimo calcio ed esserci divertiti molto. Non siamo stupidi a sapere quanto sia importante il domani, forse il più importante da quando sono qui.

"Ho giocato 10 semifinali e ne ho perse 7 in Champions, so la sensazione che si prova", ha poi aggiunto Guardiola, che dei singoli ha parlato poco: "De Bruyne si è allenato normalmente. L'unico fuori è Aké".

Il Real Madrid? "Non so perché sono così forti in Europa, se lo sapessi saprei come batterli. Hanno sempre avuto giocatori di qualità, senza quello standard non avrebbero raggiunto gli obiettivi".