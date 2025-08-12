Italia U17, vittoria 4-1 in amichevole con Albania

"Sono molto soddisfatto della prova dei ragazzi - sottolinea il tecnico Daniele Franceschini -, considerando che questa era la nostra prima uscita stagionale e che non potevano essere nella migliore condizione, poiché avevano pochi allenamenti sulle gambe. Volevo vedere l'atteggiamento e la mentalità che avrebbero avuto, e devo dire che hanno risposto davvero alla grande. Chiaramente siamo all'inizio di un percorso e c'è ancora tanto da lavorare, ma siamo qui proprio per questo".