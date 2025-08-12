Logo SportMediaset
In evidenza
Mondiale per Club 2025Caso scommesseInchiesta CurveNapoli Scudetto 2025

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Calcio

Italia U17, vittoria 4-1 in amichevole con Albania

12 Ago 2025 - 21:29

Debutto vincente per la Nazionale Under 17, che supera con un netto 4-1 i pari età dell'Albania a Coverciano, nella prima delle due amichevoli in programma nell'arco di tre giorni, eguagliando il risultato ottenuto una settimana fa dall'Under 19 a Novarello. Gli Azzurrini, dopo aver incassato l'1-0 avversario al 19', firmato dal difensore del Partizani Dion Vata, trovano il pareggio al 28' con il difensore classe 2010 della Juventus Alessandro Ghiotto - subentrato all'infortunato Edoardo Rocchetti al 18' - e si portano in vantaggio al 45'+1 grazie al centrocampista della Roma Gioele Giammattei, pochi minuti dopo una traversa colpita di testa al 43' da Djibril Diallo. Nella ripresa, l'Italia realizza il terzo gol all'89' con l'attaccante dell'Empoli Diego Perillo - convocato domenica in sostituzione dell'indisponibile Kevin Fustini - al quale viene anche annullato un gol per fuorigioco al 90'+1. In pieno recupero, al 90'+4, il centrocampista della Roma Mattia Guaglianone, anche lui classe 2010, cala il poker, fissando il risultato sul 4-1. 

"Sono molto soddisfatto della prova dei ragazzi - sottolinea il tecnico Daniele Franceschini -, considerando che questa era la nostra prima uscita stagionale e che non potevano essere nella migliore condizione, poiché avevano pochi allenamenti sulle gambe. Volevo vedere l'atteggiamento e la mentalità che avrebbero avuto, e devo dire che hanno risposto davvero alla grande. Chiaramente siamo all'inizio di un percorso e c'è ancora tanto da lavorare, ma siamo qui proprio per questo".

Commenti (0)

Disclaimer
Inizia la discussione
0/300 caratteri

Ultimi video

01:30
MCH SORENSEN VISITE PARMA MCH

Parma, visite mediche per Sorensen

00:27
Il calendario di venerdì 15 agosto

Il calendario di venerdì 15 agosto

01:21
MCH PARTITELLA NAPOLI 12/8 MCH

Napoli, sotto con la partitella

01:32
Auguri super Mario

Auguri super Mario

01:23
Cristiano Ronaldo sposo

Cristiano Ronaldo sposo

01:20
Atalanta, niente panico

Atalanta, niente panico

01:36
Il ritorno di McTominay

Il ritorno di McTominay

01:36
Allegri parte piano

Allegri parte piano

01:48
Juve, i mister stranieri

Juve, i mister stranieri

01:32
Un nuovo Cambiaso

Un nuovo Cambiaso

00:34
Facce nuove da Milan - Parla Terracciano

Facce nuove da Milan - Parla Terracciano

01:58
Facce nuove da Milan

Facce nuove da Milan

01:47
Da Calha a Sommer

Da Calha a Sommer

01:29
Donnarumma scaricato

Donnarumma scaricato

02:30
Il borsino delle 4 big

Il borsino delle 4 big

01:30
MCH SORENSEN VISITE PARMA MCH

Parma, visite mediche per Sorensen

I più visti di Calcio

MCH NAPOLI-SORRENTO 4-0 10/8 MCH

Napoli, doppietta di Lukaku nel 4-0 al Sorrento

Chelsea-Milan 4-1

Chelsea-Milan 4-1

MCH LEEDS-MILAN 9/8 MCH

Milan, solo un pari con il Leeds: finisce 1-1

Donnarumma scaricato

Donnarumma scaricato

MCH COLONIA-ATALANTA 4-0 MCH

Atalanta, che scoppola con il Colonia: highlights

DICH MASSIMO PAGANIN su borsino Serie A DICH

Paganin vota Napoli: "Ha aggiunto qualità e mentalità a una rosa già forte"

Calcio ora per ora
Vedi tutti
21:32
Match col Barcellona a Miami: il Villareal lavora a sconti per abbonati
21:29
Italia U17, vittoria 4-1 in amichevole con Albania
20:49
Juve, Bremer: "Minuti importanti nelle gambe, ora l'ultimo step"
20:35
Amichevoli, Monza-Inter: le formazioni ufficiali
20:25
Lazio, Provstgaard: "Dobbiamo fare una grande stagione, Sarri mi piace"