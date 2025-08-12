Italia U17, vittoria 4-1 in amichevole con Albania

Debutto vincente per la Nazionale Under 17, che supera con un netto 4-1 i pari età dell'Albania a Coverciano, nella prima delle due amichevoli in programma nell'arco di tre giorni, eguagliando il risultato ottenuto una settimana fa dall'Under 19 a Novarello. Gli Azzurrini, dopo aver incassato l'1-0 avversario al 19', firmato dal difensore del Partizani Dion Vata, trovano il pareggio al 28' con il difensore classe 2010 della Juventus Alessandro Ghiotto - subentrato all'infortunato Edoardo Rocchetti al 18' - e si portano in vantaggio al 45'+1 grazie al centrocampista della Roma Gioele Giammattei, pochi minuti dopo una traversa colpita di testa al 43' da Djibril Diallo. Nella ripresa, l'Italia realizza il terzo gol all'89' con l'attaccante dell'Empoli Diego Perillo - convocato domenica in sostituzione dell'indisponibile Kevin Fustini - al quale viene anche annullato un gol per fuorigioco al 90'+1. In pieno recupero, al 90'+4, il centrocampista della Roma Mattia Guaglianone, anche lui classe 2010, cala il poker, fissando il risultato sul 4-1.
"Sono molto soddisfatto della prova dei ragazzi - sottolinea il tecnico Daniele Franceschini -, considerando che questa era la nostra prima uscita stagionale e che non potevano essere nella migliore condizione, poiché avevano pochi allenamenti sulle gambe. Volevo vedere l'atteggiamento e la mentalità che avrebbero avuto, e devo dire che hanno risposto davvero alla grande. Chiaramente siamo all'inizio di un percorso e c'è ancora tanto da lavorare, ma siamo qui proprio per questo".
