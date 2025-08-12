Logo SportMediaset
Calcio

Juve, Bremer: "Minuti importanti nelle gambe, ora l'ultimo step"

12 Ago 2025 - 20:49

"Prima parte di preparazione con minuti importanti nelle gambe, grazie per il vostro sostegno": comincia così il messaggio su Instagram firmato dal difensore della Juventus, Gleison Bremer. "Ora ci aspetta l'ultimo step prima di ripartire con la nuova stagione" ha ancora aggiunto il brasiliano sul proprio profilo social. Il centrale sta rientrando dopo il brutto infortunio al ginocchio di cui è stato vittima ad ottobre scorso: Bremer ha disputato due spezzoni nelle amichevoli contro Reggiana e Borussia Dortmund, ora per aumentare il minutaggio avrà ancora il test in famiglia con la Next Gen di domani alle 18.30 allo Stadium e la sfida di Bergamo contro l'Atalanta fissata per sabato alle 20.45 a Bergamo. L'obiettivo è essere arruolabile a tutti gli effetti in vista dell'esordio in campionato di domenica 24 agosto contro il Parma davanti ai propri tifosi.

