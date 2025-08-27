Logo SportMediaset
In evidenza
Mondiale per Club 2025Caso scommesseInchiesta CurveNapoli Scudetto 2025

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Calcio

Genoa, ecco la nuova casa del settore giovanile

27 Ago 2025 - 21:21

Una casa per il settore giovanile del Genoa. È quella nata sulla collina degli Erzelli nel ponente di Genova, nella storica Badia di Sant'Andrea, una struttura del 1150 acquistata per 2,2 milioni di euro dal club rossoblù e oggetto di un piano di lavori di ristrutturazione suddiviso in due lotti. I lavori del primo lotto si sono già conclusi e il convitto per i ragazzi del settore giovanile è operativo con 39 atleti ospitati. L'edificio accoglie gli uffici del settore giovanile maschile e la sede del Genoa Women. La ristrutturazione, costata al momento circa 2,5 milioni di euro, ha visto l'utilizzo di un general contractor ma soprattutto di esperti restauratori visto che l'antico edificio è vincolato dalla soprintendenza delle Belle Arti. Al momento sono state realizzate 21 camere, una mensa, una cucina, una sala studio, due aree per gli uffici, una reception, una sala riunioni e una lavanderia. All'esterno oltre ad un parcheggio da 70 posti vi sono terreni per 18000 metri quadrati dove sorgerà anche un campo da calcio ad undici. "Credo che questo sia il sogno diventato realtà di ogni piccolo e grande calciatore genoano-ha raccontato Roberto Trapani, responsabile settore giovanile -. Siamo molto contenti e non possiamo che ringraziare la proprietà e il management per questo regalo. Penso che oggi il gap che si aveva a livello di struttura non ci sia più. Non abbiamo più alibi, dobbiamo fare sicuramente un lavoro importante e soprattutto rendere tutti e tutta la proprietà, i tifosi e il management orgogliosi". Per finanziare l'opera, che verrà completata con il secondo lotto entro fine 2026, il club aveva emesso nel 2023 un bond quinquennale dedicato con un investimento minimo di 1000 euro e interesse annuo del 9% al quale avevano aderito tantissimi tifosi. "La Badia è un simbolo storico della città di Genova e credo ci sia un legame profondo tra il club e la città-ha sottolineato Marta Carissimi, responsabile Genoa Woman-. Penso che la Badia possa diventare un ponte tra storia e futuro: ha quasi 900 anni ed è un pezzo di patrimonio della città e dell'Italia intera. Qui verranno forgiati e cresciuti nuovi talenti". 

Commenti (0)

Disclaimer
Inizia la discussione
0/300 caratteri

Ultimi video

01:14
DICH PICCOLI FIORENTINA 26/8 DICH

Piccoli: "Alla Fiorentina sono passati tanti big, ora spingiamo"

01:41
DICH PIOLI PRE CONFERENCE 27/8 DICH

Fiorentina-Polyssia, Pioli: "Farò turnover, spazio a Dzeko dall'inizio"

01:24
MCH MATIC DAY SASSUOLO MCH

Matic: primo giorno da giocatore del Sassuolo

01:29
Caso Astori, le motivazioni

Caso Astori, le motivazioni

01:35
Il brasiliano Ancelotti

Il brasiliano Ancelotti

01:17
Verona, missione salvezza

Verona, missione salvezza

01:34
Udinese, cercasi conferme

Udinese, cercasi conferme

01:20
È la Roma di Wesley

È la Roma di Wesley

01:32
Fiorentina, ecco Piccoli

Fiorentina, ecco Piccoli

01:34
Florenzi a fine corsa

Florenzi a fine corsa

01:28
Bremer, ritorno da star

Bremer, ritorno da star

01:32
Il fattore Sucic

Il fattore Sucic

01:27
Verso Napoli-Cagliari

Verso Napoli-Cagliari

01:54
Allegri vuole Rabiot

Allegri vuole Rabiot

01:21
VIDEO FLORENZI ADDIO 27/8 MCH

Florenzi dice addio al calcio con un video da brividi

01:14
DICH PICCOLI FIORENTINA 26/8 DICH

Piccoli: "Alla Fiorentina sono passati tanti big, ora spingiamo"

I più visti di Calcio

srv rullo bebote raimonds musica ok

Milan, Giménez non ride più: la parabola del “Bebote”

Inter-Torino 5-0: gli highlights

Inter-Torino 5-0: gli highlights

MCH MATIC DAY SASSUOLO MCH

Matic: primo giorno da giocatore del Sassuolo

Florenzi dice basta: dall'abbraccio alla nonna alla Nazionale, storia di un predestinato

ANCELOTTI FALA PORTUGUES 26/8 MCH

Ancelotti a sorpresa in Brasile: fuori Vinicius e Neymar dai convocati, c'è l'ex Juve Kaio Jorge

L'ex presidente Moratti in terapia intensiva per una polmonite: non sarebbe in condizioni critiche

Calcio ora per ora
Vedi tutti
21:21
Genoa, ecco la nuova casa del settore giovanile
20:41
Lega Serie B, piano di sviluppo per i diritti audiovisivi
19:45
Parma: fatta con il Como per Cutrone
19:35
Stati Uniti: Pulisic torna in nazionale, fuori Musah e McKennie
19:02
Rinnovato fino al 2028 l'accordo Sport e Salute-Roma per Olimpico