Luis Enrique, l'allenatore che non ha mai perso una finale: 10 su 10

Quella contro l'Inter sarà l'undicesima finale di coppa della carriera da allenatore di Luis Enrique. E il bilancio è di quelli da brividi, soprattutto per i nerazzurri: l'allenatore spagnolo, infatti, tra Mondo, Europa, Spagna e Francia le ha vinte tutte. Tra le sue primissime vittime, c'è anche una squadra italiana, quella Juventus battuta per 3-1 a Berlino dal Barcellona nella finale della Champions League 2015. Nello stesso anno, il blaugrana "Lucho" si è imposto anche nella Supercoppa Uefa (rocambolesco 5-4 al Siviglia), nel Mondiale per Club (3-0 al River Plate) e nella Coppa del Re (3-1 all'Athletic Bilbao). Poi è stato un susseguirsi di soli trionfi. A cominciare da altri due nella Coppa del Re con il Barça: 2-0 al Siviglia nel 2016 e 3-12 all'Alaves nel 2017.