DOMANI I SORTEGGI

Champions League, ecco i nuovi palloni per la fase a gironi FOTO

adidas presenta i nuovi palloni ufficiali per la fase a gironi della UEFA Champions League e della Women’s Champions League 25/26

27 Ago 2025 - 10:22
7 foto

adidas ha presentato oggi il pallone ufficiale per la fase a gironi della UEFA Champions League e della Women’s Champions League 2025/26. In campo a partire dal 27 agosto, l'ultimo pallone della UEFA Champions League trae ispirazione dal cielo notturno, mentre il pallone della UEFA Women’s Champions League si ispira allo spazio e all'aurora boreale: entrambi onorano le stelle del gioco nel loro percorso verso Budapest e Oslo, le città ospitanti delle rispettive finali a maggio.

Il design di entrambi i palloni presenta le iconiche stelle della UEFA Champions League in rilievo su una base bianca, esaltate con ispirazioni uniche tratte dai cieli. Il pallone della UEFA Champions League si ispira al cielo notturno, con stelle delineate in oro e dipinte di blu, completate da segni zodiacali disegnati a mano in oro, che simboleggiano gesta eroiche e un destino celeste.

Il pallone della UEFA Women’s Champions League trae ispirazione dallo spazio e dall'aurora boreale, con esagoni tra le stelle bianche rifiniti in viola scuro e sovrapposti a una sfumatura e a pitture verde neon, ispirate al movimento solare dell'aurora boreale. La lucentezza del pallone è completata da dettagli di luminose stelle rosa e bianche, che richiamano la brillantezza dello spazio.

Entrambi i palloni sono completati dal logo adidas Badge of Sport e dai rispettivi loghi UEFA Champions League e Women’s Champions League, che completano i design.

I palloni ufficiali della UEFA Champions League e della Women’s Champions League di questa stagione presentano diverse tecnologie adidas rigorosamente testate in galleria del vento e sul campo, per spingere i limiti delle prestazioni:

• Un'innovativa superficie PRISMA con motivo in rilievo, per una maggiore precisione ed effetto.

• Rivestimento esterno che offre una presa sicura e un controllo completo, dotato di una costruzione senza cuciture e termosaldata, progettata per le massime prestazioni.

• Un rivoluzionario CTR-CORE all'interno del pallone, ottimizzato per precisione e consistenza, che supporta un gioco veloce e preciso con massima ritenzione della forma e dell'aria. Il nucleo è composto da due componenti: una camera d'aria a zero sprechi, contenente gomma naturale rinnovabile, e la carcassa, realizzata con tessuto PES a doppia toppa che conferisce alla camera d'aria la sua resistenza e forma caratteristica.

Oltre a utilizzare poliestere riciclato e inchiostro a base d'acqua, le versioni 2025/26 sono realizzate con maggiori sostanze a base biologica rispetto a qualsiasi precedente pallone ufficiale della UEFA Champions League e Women’s Champions League. Ogni strato del pallone è stato adattato per includere materiali come fibre di mais, canna da zucchero, pasta di legno e gomma, senza comprometterne le prestazioni.

La partnership in corso di adidas con Common Goal prevede che l'1% di tutte le vendite nette globali dei palloni da calcio adidas – inclusa questa ultima uscita – contribuisca a iniziative che promuovono un cambiamento sociale duraturo per le comunità svantaggiate, per creare un futuro migliore e più inclusivo attraverso il calcio.

