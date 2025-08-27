Champions League, ecco i nuovi palloni per la fase a gironi FOTO

• Un rivoluzionario CTR-CORE all'interno del pallone, ottimizzato per precisione e consistenza, che supporta un gioco veloce e preciso con massima ritenzione della forma e dell'aria. Il nucleo è composto da due componenti: una camera d'aria a zero sprechi, contenente gomma naturale rinnovabile, e la carcassa, realizzata con tessuto PES a doppia toppa che conferisce alla camera d'aria la sua resistenza e forma caratteristica.