Lega Serie B, piano di sviluppo per i diritti audiovisivi

Si è tenuta oggi l'assemblea di Lega Serie B a Milano. In apertura il Presidente Paolo Bedin ha consegnato una targa al vicepresidente e amministratore delegato dell'AC Monza Adriano Galliani per i suoi 50 anni nel mondo del calcio. Si è quindi proceduto all'elezione del membro vacante del Consiglio direttivo della Lega B dopo la decadenza del Presidente della Us Cremonese Francesco Dini, in seguito alla promozione in Serie A. Eletto il Presidente dell'Us Catanzaro Floriano Noto che si presentava con una candidatura unitaria dell'Assemblea. Sono stati illustrati all'Assemblea i nuovi pacchetti al mercato 'Highlights' e 'Goal day', già disponibili sul portale Lega. Presentato anche un piano di promozione del canale La B Channel, iniziato con la prima giornata e che ora prevede l'ingresso di nuovi partner, e un secondo di fruizione e consolidamento del canale LNPB You Tube.