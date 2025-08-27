Logo SportMediaset
Calcio

Lega Serie B, piano di sviluppo per i diritti audiovisivi

27 Ago 2025 - 20:41

Si è tenuta oggi l'assemblea di Lega Serie B a Milano. In apertura il Presidente Paolo Bedin ha consegnato una targa al vicepresidente e amministratore delegato dell'AC Monza Adriano Galliani per i suoi 50 anni nel mondo del calcio. Si è quindi proceduto all'elezione del membro vacante del Consiglio direttivo della Lega B dopo la decadenza del Presidente della Us Cremonese Francesco Dini, in seguito alla promozione in Serie A. Eletto il Presidente dell'Us Catanzaro Floriano Noto che si presentava con una candidatura unitaria dell'Assemblea. Sono stati illustrati all'Assemblea i nuovi pacchetti al mercato 'Highlights' e 'Goal day', già disponibili sul portale Lega. Presentato anche un piano di promozione del canale La B Channel, iniziato con la prima giornata e che ora prevede l'ingresso di nuovi partner, e un secondo di fruizione e consolidamento del canale LNPB You Tube.

Al via anche una strategia per l'ampliamento dei diritti internazionali attraverso una serie di accordi che affiancheranno la Lega B nello sviluppo dei mercati. Quindi il Presidente Bedin ha aggiornato l'Assemblea dei ricorrenti incontri con i presidenti delle leghe professionistiche e degli esiti dell'ultimo Consiglio federale. Comunicato anche l'accordo con Sportradar per riprendere il progetto 'Integrity tour', che oltre a prevedere incontri di formazione con i giocatori nelle sedi dei club per il contrasto al match fixing contempla anche il monitoraggio delle gare del Primavera 2. Disposta, infine, una quarta Commissione interna 'legale-fiscale' che va ad affiancare quelle già esistenti sulle tematiche infrastrutturali, di valorizzazione del talento e per la sostenibilità economico-finanziaria.

01:14
DICH PICCOLI FIORENTINA 26/8 DICH

Piccoli: "Alla Fiorentina sono passati tanti big, ora spingiamo"

01:41
DICH PIOLI PRE CONFERENCE 27/8 DICH

Fiorentina-Polyssia, Pioli: "Farò turnover, spazio a Dzeko dall'inizio"

01:24
MCH MATIC DAY SASSUOLO MCH

Matic: primo giorno da giocatore del Sassuolo

01:29
Caso Astori, le motivazioni

Caso Astori, le motivazioni

01:35
Il brasiliano Ancelotti

Il brasiliano Ancelotti

01:17
Verona, missione salvezza

Verona, missione salvezza

01:34
Udinese, cercasi conferme

Udinese, cercasi conferme

01:20
È la Roma di Wesley

È la Roma di Wesley

01:32
Fiorentina, ecco Piccoli

Fiorentina, ecco Piccoli

01:34
Florenzi a fine corsa

Florenzi a fine corsa

01:28
Bremer, ritorno da star

Bremer, ritorno da star

01:32
Il fattore Sucic

Il fattore Sucic

01:27
Verso Napoli-Cagliari

Verso Napoli-Cagliari

01:54
Allegri vuole Rabiot

Allegri vuole Rabiot

01:21
VIDEO FLORENZI ADDIO 27/8 MCH

Florenzi dice addio al calcio con un video da brividi

01:14
DICH PICCOLI FIORENTINA 26/8 DICH

Piccoli: "Alla Fiorentina sono passati tanti big, ora spingiamo"

srv rullo bebote raimonds musica ok

Milan, Giménez non ride più: la parabola del “Bebote”

Inter-Torino 5-0: gli highlights

Inter-Torino 5-0: gli highlights

MCH MATIC DAY SASSUOLO MCH

Matic: primo giorno da giocatore del Sassuolo

Florenzi dice basta: dall'abbraccio alla nonna alla Nazionale, storia di un predestinato

ANCELOTTI FALA PORTUGUES 26/8 MCH

Ancelotti a sorpresa in Brasile: fuori Vinicius e Neymar dai convocati, c'è l'ex Juve Kaio Jorge

L'ex presidente Moratti in terapia intensiva per una polmonite: non sarebbe in condizioni critiche

21:21
Genoa, ecco la nuova casa del settore giovanile
20:41
Lega Serie B, piano di sviluppo per i diritti audiovisivi
19:45
Parma: fatta con il Como per Cutrone
19:35
Stati Uniti: Pulisic torna in nazionale, fuori Musah e McKennie
19:02
Rinnovato fino al 2028 l'accordo Sport e Salute-Roma per Olimpico