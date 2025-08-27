Champions League, domani il sorteggio: quattro italiane a caccia del Psg

A contendersi la Champions ci saranno, oltre al Psg e l'Inter finaliste a giugno, il Real affidato a Xabi Alonso, Yamal col suo Barça, il City di Guardiola, il Chelsea di Maresca e il Liverpool, oltre all'inossidabile Bayern Monaco: queste, secondo i coefficienti, le migliori. L'Inghilterra conta sei squadre, con l'Arsenal in seconda fascia mina vagante. Dai preliminari sono uscite le sorpresa Bodo Glimt e Kairat di Almaty, una prima assoluta dal Kazakhistan. Tra l'altro relegando all'Europa League Celtic Glasgow e Stella Rossa, clienti difficili per Gasperini e Italiano. Cinque invece le spagnole. Cerca spazio il Marsiglia di De Zerbi e Osimhen col Galatasaray.