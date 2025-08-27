Logo SportMediaset
In evidenza
Mondiale per Club 2025Caso scommesseInchiesta CurveNapoli Scudetto 2025

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Calcio
Champions League
ALLE 18 A MONTECARLO

Champions League, domani il sorteggio: quattro italiane a caccia del Psg

Domani alle 18 il sorteggio del girone unico di Champions League, finale il 30 maggio a Budapest. Venerdì alle 13 invece tocca a Europa e Conference

27 Ago 2025 - 17:03
1 di 7
© adidas
© adidas
© adidas

© adidas

© adidas

Un minicampionato con Psg, Arsenal, Bayer Leverkusen, Tottenham, Marsiglia, Galatasaray e Athletic Bilbao: è quello che - nella più sfavorevole delle simulazioni virtuali - potrebbe capitare all'Inter, nel sorteggio della Champions 2025-2026, in programma domani a Monaco dalle 18. Torna il campionato d'Europa per club, quale oramai è diventato il torneo a 36 squadre che assegna la coppa più prestigiosa, ed è caccia al Paris Saint Germain che nella finale della passata edizione schiantò proprio i nerazzurri. Verso la nuova finale, il 30 maggio alla Puskas Arena di Budapest, in corsa ci sono quattro le squadre italiane, con l'Inter in prima fascia, Juve e Atalanta in seconda, il Napoli in terza.

Sarà per il secondo anno un tutti contro tutti: girone unico, ciascuna delle teste di serie pesca otto altre squadre, due da ciascuna fascia, giocando per ogni fascia una partita in casa e una in trasferta. Poi alla fine classifica unica, le prime otto passano, le ultime otto eliminate, le altre spareggiano. La novità della cerimonia di quest'anno, al Grimaldi Forum, è che non ci saranno accoppiamenti pallina per pallina, ma una volta estratta la testa di serie del primo gruppo (a cominciare dai parigini) un pulsante del software darà insieme le avversarie, e così via a scalare. Stesso meccanismo per Europa League (Roma, in prima fascia, e Bologna) e Conference (Fiorentina, spareggio permettendo), che saranno sorteggiate insieme venerdì alle 13.

Leggi anche

Kairat, Bodø/Glimt e Pafos nella storia: per la prima volta sono in Champions League

A contendersi la Champions ci saranno, oltre al Psg e l'Inter finaliste a giugno, il Real affidato a Xabi Alonso, Yamal col suo Barça, il City di Guardiola, il Chelsea di Maresca e il Liverpool, oltre all'inossidabile Bayern Monaco: queste, secondo i coefficienti, le migliori. L'Inghilterra conta sei squadre, con l'Arsenal in seconda fascia mina vagante. Dai preliminari sono uscite le sorpresa Bodo Glimt e Kairat di Almaty, una prima assoluta dal Kazakhistan. Tra l'altro relegando all'Europa League Celtic Glasgow e Stella Rossa, clienti difficili per Gasperini e Italiano. Cinque invece le spagnole. Cerca spazio il Marsiglia di De Zerbi e Osimhen col Galatasaray. 

Si riaffaccia all'Europa dopo un anno di digiuno il Napoli di Conte, che il ranking Uefa costringe alla terza fascia disseminando il cammino di pericoli (Arsenal e Atletico Madrid dalla seconda). Ma anche i bianconeri possono avere un girone di ferro. Per i paletti del sorteggio automatizzato, sono vietati i derby e non si possono incrociare più di due squadre della stessa nazionalità: il gioco degli incroci assicura all'Inter che troverà due inglesi. Prime partite il 16 settembre, per il calendario completo bisognerà aspettare sabato. Finale il 30 maggio a Budapest.

champions league
sorteggio champions league

Commenti (0)

Disclaimer
Inizia la discussione
0/300 caratteri

Ultimi video

04:30
ANCELOTTI FALA PORTUGUES 26/8 MCH

Ancelotti a sorpresa in Brasile: fuori Vinicius e Neymar dai convocati, c'è l'ex Juve Kaio Jorge

01:24
MCH MATIC DAY SASSUOLO MCH

Matic: primo giorno da giocatore del Sassuolo

01:29
Caso Astori, le motivazioni

Caso Astori, le motivazioni

01:35
Il brasiliano Ancelotti

Il brasiliano Ancelotti

01:17
Verona, missione salvezza

Verona, missione salvezza

01:34
Udinese, cercasi conferme

Udinese, cercasi conferme

01:20
È la Roma di Wesley

È la Roma di Wesley

01:32
Fiorentina, ecco Piccoli

Fiorentina, ecco Piccoli

01:34
Florenzi a fine corsa

Florenzi a fine corsa

01:28
Bremer, ritorno da star

Bremer, ritorno da star

01:32
Il fattore Sucic

Il fattore Sucic

01:27
Verso Napoli-Cagliari

Verso Napoli-Cagliari

01:54
Allegri vuole Rabiot

Allegri vuole Rabiot

01:21
VIDEO FLORENZI ADDIO 27/8 MCH

Florenzi dice addio al calcio con un video da brividi

01:14
DICH PICCOLI FIORENTINA 26/8 DICH

Piccoli: "Alla Fiorentina sono passati tanti big, ora spingiamo"

04:30
ANCELOTTI FALA PORTUGUES 26/8 MCH

Ancelotti a sorpresa in Brasile: fuori Vinicius e Neymar dai convocati, c'è l'ex Juve Kaio Jorge

I più visti di Champions League

Kairat, Bodø/Glimt e Pafos nella storia: per la prima volta sono in Champions League

Champions League, ecco i nuovi palloni per la fase a gironi FOTO

Il 28 agosto nasce la Champions League con i sorteggi di Montecarlo: ecco le fasce delle italiane

"Spiaze", "Zero tituli"... Inter travolta in finale dal Psg: il web si scatena

"Marca" vota il suo Pallone d'Oro: "Se fosse la volta di Sommer?" Solo un portiere ci è riuscito

Che tensione al Metropolitano! Ancelotti travolto a bordocampo dal figlio di Simeone

Calcio ora per ora
Vedi tutti
17:38
Napoli, lo stadio Maradona entra in EA Sports FC 26
17:18
Lega Serie B, premio alla carriera per Adriano Galliani
16:05
Juventus in lista 'Most Innovative Winners' di Front Office Sports
15:13
La Fifa minaccia di sospendere la Federazione indiana
Jacopo Fazzini
14:48
Fiorentina, Fazzini: "Concorrenza mi fa crescere, Conference nostro obiettivo"