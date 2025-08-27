Rinnovato fino al 2028 l'accordo Sport e Salute-Roma per Olimpico

Sport e Salute e l'AS Roma annunciano il rinnovo pluriennale dell'accordo per l'utilizzo dello Stadio Olimpico. L'intesa, che si estende sino alla stagione calcistica 2027-2028, "consolida un legame profondo e duraturo, riaffermando l'impegno reciproco nella valorizzazione dei rispettivi asset", si legge nella nota. "Inoltre - prosegue la nota - rappresenta una evoluzione significativa, fondata su un modello innovativo di gestione ed utilizzo del parco del Foro Italico e dello Stadio Olimpico, introducendo una partnership allineata ai principali e maggiori benchmark sul panorama internazionale, nell'ambito di una visione che proietta lo stadio verso gli Europei 2032". "Siamo entusiasti di annunciare questo rinnovo - dichiara Diego Nepi Molineris, amministratore delegato di Sport e Salute - che rappresenta la naturale evoluzione di una partnership già forte e proficua. Rappresenta l'unico caso in cui due squadre in campo escono entrambe vincitrici della stessa partita".