Calcio

Rinnovato fino al 2028 l'accordo Sport e Salute-Roma per Olimpico

27 Ago 2025 - 19:02

Sport e Salute e l'AS Roma annunciano il rinnovo pluriennale dell'accordo per l'utilizzo dello Stadio Olimpico. L'intesa, che si estende sino alla stagione calcistica 2027-2028, "consolida un legame profondo e duraturo, riaffermando l'impegno reciproco nella valorizzazione dei rispettivi asset", si legge nella nota. "Inoltre - prosegue la nota - rappresenta una evoluzione significativa, fondata su un modello innovativo di gestione ed utilizzo del parco del Foro Italico e dello Stadio Olimpico, introducendo una partnership allineata ai principali e maggiori benchmark sul panorama internazionale, nell'ambito di una visione che proietta lo stadio verso gli Europei 2032". "Siamo entusiasti di annunciare questo rinnovo - dichiara Diego Nepi Molineris, amministratore delegato di Sport e Salute - che rappresenta la naturale evoluzione di una partnership già forte e proficua. Rappresenta l'unico caso in cui due squadre in campo escono entrambe vincitrici della stessa partita". 

01:14
DICH PICCOLI FIORENTINA 26/8 DICH

Piccoli: "Alla Fiorentina sono passati tanti big, ora spingiamo"

01:41
DICH PIOLI PRE CONFERENCE 27/8 DICH

Fiorentina-Polyssia, Pioli: "Farò turnover, spazio a Dzeko dall'inizio"

01:24
MCH MATIC DAY SASSUOLO MCH

Matic: primo giorno da giocatore del Sassuolo

01:29
Caso Astori, le motivazioni

01:35
Il brasiliano Ancelotti

01:17
Verona, missione salvezza

01:34
Udinese, cercasi conferme

01:20
È la Roma di Wesley

01:32
Fiorentina, ecco Piccoli

01:34
Florenzi a fine corsa

01:28
Bremer, ritorno da star

01:32
Il fattore Sucic

01:27
Verso Napoli-Cagliari

01:54
Allegri vuole Rabiot

01:21
VIDEO FLORENZI ADDIO 27/8 MCH

Florenzi dice addio al calcio con un video da brividi

01:14
DICH PICCOLI FIORENTINA 26/8 DICH

srv rullo bebote raimonds musica ok

Milan, Giménez non ride più: la parabola del “Bebote”

Inter-Torino 5-0: gli highlights

Inter-Torino 5-0: gli highlights

MCH MATIC DAY SASSUOLO MCH

Matic: primo giorno da giocatore del Sassuolo

Florenzi dice basta: dall'abbraccio alla nonna alla Nazionale, storia di un predestinato

ANCELOTTI FALA PORTUGUES 26/8 MCH

Ancelotti a sorpresa in Brasile: fuori Vinicius e Neymar dai convocati, c'è l'ex Juve Kaio Jorge

L'ex presidente Moratti in terapia intensiva per una polmonite: non sarebbe in condizioni critiche

19:45
Parma: fatta con il Como per Cutrone
19:35
Stati Uniti: Pulisic torna in nazionale, fuori Musah e McKennie
19:02
Rinnovato fino al 2028 l'accordo Sport e Salute-Roma per Olimpico
18:13
Palermo, Joronen: "Orgoglio vestire la maglia rosanero"
18:13
Lecce, Sottil: "L'obiettivo è la salvezza, Di Francesco è maturato"