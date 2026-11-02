Lo United è in crisi nera e Carrick pensa al passato: "Il 7-1 alla Roma una delle notti più belle"

Così Michael Carrick, il tecnico del Manchester United, alla vigilia della sfida di Champions contro la Roma, la cui panchina è in bilico alla luce degli scarsi risultati ottenuti sia in Premier che in Europa. "Le prossime due partite potrebbero essere le mie ultime? Non penso che sarà così", ha aggiunto Carrick che ha poi parlato della vittoria di qualche anno fa per 7-1 sui giallorossi: "È passato tanto tempo. È stata una notte magica, una delle migliori notti e atmosfere che abbia mai avuto la fortuna di vivere. Il fatto di aver segnato un paio di gol è stato insolito. Mi regala ricordi fantastici".