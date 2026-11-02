VERSO UNITED-ROMA

Lo United è in crisi nera e Carrick pensa al passato: "Il 7-1 alla Roma una delle notti più belle"

L'allenatore dei Red Devils prova a tenersi stretta la panchina: "Non vedo che arrivi la partita con i giallorossi"

02 Nov 2026 - 17:05
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"Non vedo l'ora che arrivi la partita, non vedo l'ora che scenda in campo domani. Potreste pensare che sia pazzo visti i risultati che abbiamo ottenuto e quello che sta succedendo. I risultati negativi non hanno cambiato il mio atteggiamento. Dentro lo spogliatoio l'aria è buona. L'impegno di tutti nei confronti del club non è stato mai messa in discussione".

Così Michael Carrick, il tecnico del Manchester United, alla vigilia della sfida di Champions contro la Roma, la cui panchina è in bilico alla luce degli scarsi risultati ottenuti sia in Premier che in Europa. "Le prossime due partite potrebbero essere le mie ultime? Non penso che sarà così", ha aggiunto Carrick che ha poi parlato della vittoria di qualche anno fa per 7-1 sui giallorossi: "È passato tanto tempo. È stata una notte magica, una delle migliori notti e atmosfere che abbia mai avuto la fortuna di vivere. Il fatto di aver segnato un paio di gol è stato insolito. Mi regala ricordi fantastici".

I Red Devils sono in crisi nera: non vincono dal 10 settembre, proprio in Champions League, e nelle ultime nove partite in tutte le competizioni hanno raccolto sei sconfitte e tre pareggi. Con la Roma, in un match che si disputerà martedì sera alle ore 21 la possibilità di svoltare: "Io amo stare qui - ha aggiunto Carrick -. Con i giallorossi puntiamo alla vittoria. Siamo in corsa per arrivare alle fasi finali della competizione".   

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