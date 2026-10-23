Ranking Uefa, l'Italia frena dopo la gioia in Champions: la classifica aggiornata

Dopo le 4 vittorie su 4 del terzo turno di Champions League, il giovedì europeo non ha dato grande gioie all'Italia. Anzi, il bilancio è più che negativo: Milan e Atalanta sono finite ko, solo la Juventus ha strappato un pari in rimonta. Una brutta notizia in ottica Ranking Uefa dove l'Italia, prima quinta, è scivolata al nono posto. La distanza dalla seconda posizione che, al pari della prima, porterebbe cinque squadre nella Champions League 2027/2028, è aumentata.