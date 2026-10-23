Ranking Uefa, l'Italia frena dopo la gioia in Champions: la classifica aggiornata

Dopo le 4 vittorie su 4 del terzo turno di Champions League, il giovedì europeo non ha dato grande gioie all'Italia. Anzi, il bilancio è più che negativo: Milan e Atalanta sono finite ko, solo la Juventus ha strappato un pari in rimonta. Una brutta notizia in ottica Ranking Uefa dove l'Italia, prima quinta, è scivolata al nono posto. La distanza dalla seconda posizione che, al pari della prima, porterebbe cinque squadre nella Champions League 2027/2028, è aumentata.
Davanti a tutti resta l'Inghilterra, subito in fuga con 7,944 punti: dietro troviamo la Germania, ora a quota 7.285 che ha sopravanzato la Spagna, ferma a 7.250. L'Italia è tornata indietro e attualmente occupa la nona posizione con 785 lunghezze di ritardo dal secondo posto: il giovedì europeo ha reso vano quanto fatto nei giorni precedenti nella massima competizione internazionale per club.
LA CLASSIFICA AGGIORNATA DEL RANKING UEFA
Inghilterra 7.944 (9/9)
Germania 7.285 (7/7)
Spagna 7.250 (8/8)
Portogallo 7.100 (5/5)
Turchia 7.100 (4/5)
Belgio 6.800 (5/5)
Olanda 6.666 (6/6)
Norvegia 6.600 (4/5)
Italia 6.500 (7/7)
Grecia 6.200 (4/5)