REAL MADRID

Lo scontro con Lautaro e il 'messaggio' a Barella: Huijsen infiamma i social. E gli juventini...

Il centrale naturalizzato spagnolo grande protagonista al Bernabeu

09 Set 2026 - 10:40
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Real-Inter è stata una "partita pazza" e i protagonisti in campo ci hanno messo tanto del loro. Compreso Dean Huijsen, agguerrito in campo e protagonista di diversi diverbi in campo con i calciatori nerazzurri. La prestazione del centrale non è passata inosservata sui social: tanti madridisti ne hanno apprezzato la trasformazione con l'arrivo di Mourinho in panchina.

E c'è anche qualche juventino che lo rimpiange, esaltato dalla grinta e dalla personalità del classe 2005. Che non si è fatto problemi a regolare Barella in campo e a fermare Lautaro Martinez anche con brutti modi. "Stai zitto" ha detto il centrale al centrocampista della nazionale che protesta prima di battibeccare con il Toro dopo un intervento pericoloso ai suoi danni (viene colpito in faccia). Lo scambio di battute con Lautaro, decisamente arrabbiato per il presunto fallo subito, ha infiammato i social: i due non se le sono mandate a dire in campo, ma nel finale si sono abbracciati chiudendo ogni ostilità.

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"Mourinho vuole molto da me, mi spinge forte" ha detto Huijsen nel post-partita prima di tirare una mezza frecciata ai calciatori dell'Inter: "Ci sono piccoli falli in cui gli avversari esagerano e ci ammoniscono mentre noi ci alziamo sempre subito". La garra del centrale è stata molto apprezzata dai tifosi del Real ma anche dai tifosi della Juventus che avrebbero voluto vederlo con la maglia bianconera dopo averlo formato nel settore giovanile. L'affrettata cessione del 2024 al Bournemouth (per sistemare il bilancio e non solo) grida ancora vendetta.

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