Lo scontro con Lautaro e il 'messaggio' a Barella: Huijsen infiamma i social. E gli juventini...

E c'è anche qualche juventino che lo rimpiange, esaltato dalla grinta e dalla personalità del classe 2005. Che non si è fatto problemi a regolare Barella in campo e a fermare Lautaro Martinez anche con brutti modi. "Stai zitto" ha detto il centrale al centrocampista della nazionale che protesta prima di battibeccare con il Toro dopo un intervento pericoloso ai suoi danni (viene colpito in faccia). Lo scambio di battute con Lautaro, decisamente arrabbiato per il presunto fallo subito, ha infiammato i social: i due non se le sono mandate a dire in campo, ma nel finale si sono abbracciati chiudendo ogni ostilità.