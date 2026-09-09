Un'Inter a due facce ma, papere a parte, la difesa inizia a preoccupare

Ma torniamo al primo tempo. Le due sanguinose sconfitte contro il Bodoe Glimt della passata stagione non hanno in realtà lasciato scorie nei ragazzi di Chivu che si sono presentati nel "templo merengue" senza "miedo escenico", al contrario con grande personalità. Avvio tutto interista, un dominio che raramente si vede a casa Real. Tanto che Martinez tocca la prima palla dopo 13 minuti e mezzo, andando a raccoglierla in fondo al sacco dopo il gol di Mbappé frutto di un brutto errore sull'asse Jones-Bisseck e del successivo assist di Brahim Diaz. Inter sotto. La partita dei paradossi vede successivamente Pepo Martinez (alla fine tra i migliori in campo, autore di almeno quattro grandi interventi) confezionare la paperissima che provoca il 2-0, quel dribbling mal riuscito su Valverde che di sinistro punisce la presunzione del portiere nerazzurro di verde vestito e firma il raddoppio madridista.