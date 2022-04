Liverpool-Villarreal, Klopp: "Noi non li sottovaluteremo, li ho studiati e ho detto 'wow!'"

CHAMPIONS LEAGUE

Il tecnico dei Reds alla vigilia della semifinale di Champions: "Sarà una partita difficilissima, sarebbe anormale il contrario"

"Possibile che siano stati sottovalutati da Juventus e Bayern Monaco, ma con noi non succederà". Alla vigilia della semifinale di Champions League contro la sorpresa Villarreal, il tecnico del Liverpool, Jurgen Klopp, tiene alta la tensione dei Reds: "Domani sarà una partita difficilissima, sarebbe anormale il contrario. Impossibile che una semifinale di Champions League sia semplice - ha dichiarato in conferenza stampa - Avevo già rispetto per Emery e la sua squadra, ma dopo averli analizzato attentamente ho detto: 'Wow!'".

"Possibile che siano stati sottovalutati da Juventus e Bayern Monaco, ma con noi non succederà - ha aggiunto Klopp - Ovviamente loro vogliono arrivare in finale, ma anche per noi è la stessa cosa. Ci saranno dei momenti in cui soffriremo, lo so, ma noi sappiamo come poter far soffrire loro" ha assicurato il tecnico tedesco.

Poi gli elogi al collega spagnolo: "Emery è un allenatore ossessionato dai dettagli, la sua squadra è in grado di reagire a qualsiasi tipo di risultato, ha un piano sia se è in vantaggio 1-0, sia se è in svantaggio. È un allenatore di livello mondiale, che fa un lavoro incredibile".

Infine Klopp ha parlato anche della pressione esercitata su di lui e su tutta la squadra: "Da quando sono qui è sempre stato così. Dobbiamo vincere tutte le partite, tutti sono contro di noi ovviamente, ma non è cambiato nulla. Ogni partita che facciamo è sotto i riflettori, non è mai successo il contrario - spiega - Domani avremo bisogno di un'atmosfera come quella contro il Barcellona. Io non vedo l'ora che inizi la partita, sono sincero".

EMERY: "NULLA È SCONTATO"

"Reds favoriti, ma non sarà una gara dal risultato scontato". Parola di Unaj Emery. Il tecnico del Villarreal non ci sta a fare la vittima sacrificale nel match di Anfield: "Ogni squadra che è in semifinale di Champions League si trova lì perché merita di esserci - dice il tecnico spagnolo - Il Liverpool sa che abbiamo una grande presenza europea, che siamo stati in grado di eliminare due grandi squadre come Juventus e Bayern Monaco. Adesso l`effetto sorpresa è svanito, contro il Liverpool sarà ancora più difficile". L`allenatore della formazione spagnola aggiunge: "I Reds sanno che non sarà facile affrontarci, si sentiranno ovviamente i favoriti ma avranno rispetto per noi. Questo è il migliore Liverpool che abbia mai visto. Lo vedo come una motivazione aggiuntiva, provare a battere il miglior Liverpool di sempre". L`allenatore del Villarreal aggiunge: "Servirà concentrazione su ogni aspetto della partita. Giochiamo contro i favoriti per la vittoria della competizione, ma vogliamo essere protagonisti. Non sarà un esito scontato, i nostro avversari possono essere superiore a noi, ma abbiamo una nostra identità di gioco riconoscibile e le nostre armi per poter competere. Vivo questa semifinale con tanta naturalezza".

