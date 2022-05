Liverpool, 10a finale di Champions: Klopp sogna uno storico quadruple

NUMERI RECORD

Per il manager tedesco è la quarta finale nella coppa più prestigiosa: è record

Seppur con qualche patema di troppo il Liverpool ha centrato la finale di Champions League, la 10a della sua storia, diventando la quarta squadra in doppia cifra, dopo Real Madrid (16), Bayern Monaco (11) e Milan (11). I ragazzi di Klopp, nei prossimi 23 giorni, possono riscrivere la storia del calcio britannico e mondiale. I Reds sono diventati il primo club inglese in assoluto a raggiungere la finale di Coppa dei Campioni/Champions League, FA Cup e Coppa di Lega nella stessa stagione e, secondi a un solo punto dal Manchester City in Premier League, sono in lizza per uno storico quadruple, mai centrato prima da nessun'altra compagine. Champions League, gli allenatori con più finali: anche Klopp a quota 4







Il Bayern Monaco nel 2019-2020 ha centrato il quadruple ma nell'anno solare, vincendo Bundesliga, Coppa di Germania, Champions League e Mondiale per club. Ancora meglio fece il Barcellona di Guardiola nel 2009, con sei trofei: campionato, Coppa del Re e Champions League e nella stagione successiva Supercoppa spagnola, Supercoppa UEFA e la Coppa del mondo per club.

Anche per Klopp la serata di Vila-Real è stata da record: per il manager tedesco è la quarta finale di Champions, come Alex Ferguson, Carlo Ancelotti e Marcello Lippi. Stesso numero di finali stagionali per i due fenomeni dell'attacco, Momo Salah e Sadio Mané, che si sono affrontati anche nell'ultimo atto della Coppa d'Africa.

Thiago Alcantara sta per eguagliare l'incredibile record di Clarence Seedorf; l'ex centrocampista olandese, infatti, è stato l'unico giocatore ad aver conquistato la Champions League con tre squadre diverse (Ajax nel 1995, Real Madrid nel 1998, Milan nel 2003 e 2007). Lo spagnolo potrebbe riuscirci qualora il Liverpool trionfi nella finale di Parigi, dopo aver già sollevato il trofeo con le maglie di Barcellona (2011) e Bayern Monaco (2020).