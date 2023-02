Liste Uefa, entro mezzanotte i nomi per Champions, Europa e Conference League

ENTRO MEZZANOTTE

Il Milan coi dubbi Maignan e Ibrahimovic. Inter e Napoli confermate, nella Juve entra il giovane Huijsen. Nella Roma rientra Wijnaldum

Il 14 febbraio ripartono le coppe europee con gli ottavi di Champions League, due giorni più tardi è il turno degli spareggi di Europa League e Conference League. Per tutte le squadre è tempo di comunicare alla Uefa le liste ufficiali dei giocatori impiegabili nelle sfide europee, il termine ultimo è la mezzanotte di oggi. Rimane il limite di 25 giocatori per la Lista A (di cui minimo due portieri e minimo otto posti occupati da giocatori formati localmente) mentre la Lista B (nati dopo il primo gennaio 2001 e che hanno potuto giocare nel club in esame per un periodo ininterrotto di due anni dal compimento del quindicesimo anno di età) può contare quanti giocatori si vogliono. Ogni squadra ha diritto fino a tre cambi rispetto alla lista consegnata precedentemente nel mese di settembre.

CHAMPIONS LEAGUE

INTER (provvisoria): non dovrebbero esserci variazioni per i nerazzurri rispetto alla lista consegnata a settembre visto che non ci sono stati infortuni, rientri o movimenti dal calciomercato.

LISTA A: Handanovic, Dumfries, Gagliardini, de Vrij, Gosens, Dzeko, Lautaro Martinez, Correa, Bellanova, Asllani, Acerbi, Calhanoglu, Cordaz, Mkhitaryan, Barella, Onana, Dimarco, D’Ambrosio, Darmian, Skriniar, Brozovic, Lukaku, Bastoni.

LISTA B: Carboni, Zanotti, Fontanarosa.

MILAN (provvisoria): Pioli col dubbio Ibrahimovic, potrebbe fargli posto Ballo-Touré. E poi c'è la situazione Maignan, dovrebbe esserci ancora Tatarusanu anche se i portieri possono essere inseriti successivamente: entrambi non è possibile perché ai rossoneri serve la presenza di Mirante per una questione di quantità di italiani in lista. Adli, Vranckx e Thiaw dovrebbero essere ancora fuori.

LISTA A: Ballo-Touré/Ibrahimovic, Brahim Diaz, Bennacer, Calabria, De Ketelaere, Dest, Florenzi, Gabbia, Giroud, Theo Hernandez, Kalulu, Kjaer, Krunic, Leao, Maignan/Tatarusanu, Mirante, Origi, Messias, Pobega, Rebic, Saelemakers, Tomori, Tonali.

LISTA B: Nava, Jungdal, Paloschi, Coubis, Bozzolan, Bartesaghi, Bakoune, Zeroli, Gala, Foglio, El Hilali, Longhi, Alesi.

NAPOLI (provvisoria): Spalletti deve decidere se privarsi di un giocatore per fare posto al nuovo acquisto Bereszynski (ipotesi Demme).

LISTA A: Sirigu, Meret, Idasiak, Kim, Juan Jesus, Rrahmani, Rui, Olivera, Ostigard, Di Lorenzo, Zanoli, Demme/Bereszynski, Elmas, Ndombele, Zielinski, Lobotka, Anguissa, Politano, Kvaratshkelia, Lozano, Raspadori, Simeone, Osimhen, Zerbin, Gaetano.

LISTA B: Idasiak, Marfella, Zedadka

EUROPA LEAGUE

JUVENTUS (ufficiale): fuori McKennie e Aké, ceduti all'estero, dentro il classe 2005 Huijsen.

LISTA A: Szczesny, Pinsoglio, Perin, Crespi, De Sciglio, Bremer, Danilo, Alex Sandro, Gatti, Bonucci, Rugani, Huijsen, Locatelli, Pogba, Cuadrado, Kostic, Rabiot, Paredes, Chiesa, Vlahovic, Milik, Kean, Di Maria.

LISTA B: Garofani, Raina, Barbieri, Miretti, Fagioli, Barrenechea, Soulé, Da Graca, Iling-Junior, Compagnon, Pecorino, Cerri

ROMA (provvisoria): Mourinho pronto a inserire i nuovi acquisti Llorente e Solbakken al posto di Vina e Shomurodov oltre a Wijnaldum pronto a rientrare dall'infortunio. Dubbio Zaniolo: sarà perdonato?

LISTA A: Rui Patricio, Svilar, Karsdorp, Ibanez, Smalling, Celik, LLorente, Spinazzola, Mancini, Kumbulla, Pellegrini, Matic, Camara, Cristante, Wijnaldum, Abraham, Belotti, Solbakken, Dybala, El Shaarawy.

LISTA B: Boer, Baldi, Missori, Bove, Darboe, Zalewski, Volpato, Tripi, Faticanti, Padula.

CONFERENCE LEAGUE

FIORENTINA (ufficiale): ecco Sirigu e Brekalo, nuovi acquisti del mercato.

LISTA A: Terracciano, Sirigu, Cerofolini, Venuti, Milenkovic, Martinez Quarta, Igor, Dodo, Amrabat, Mandragora, Castrovilli, Bonaventura, Duncan,

Barak, Bianco, Ranieri, Biraghi, Terzic, Saponara, Brekalo, Sottil, Gonzalez, Kouame, Ikoné, Jovic, Cabral.

LISTA B: Favasuli, Amatucci, Bianco, Krastev, Distefano.

LAZIO (provvisoria): sarà inserito Luca Pellegrini, probabilmente al posto di Radu.

LISTA A: Maximiano, Provedel, Casale, Gila, Hysaj, Lazzari, Marusic, Patric, Radu/Pellegrini, Romagnoli, Basic, Cataldi, Luis Alberto, Marcos Antonio, Milinkovic, Vecino, Felipe Anderson, Cancellieri, Immobile, Pedro, Romero, Zaccagni.

LISTA B: Magro, Morsa, Mussolini, Marinacci, Bertini, Castigliani.