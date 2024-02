Lipsia-Real Madrid, la moviola: gol annullato a Sesko per la posizione di Henrichs

A soli tre giorni di distanza di Roma-Inter, in Lipsia-Real Madrid di Champions League si è verificato un episodio da moviola che in qualche modo richiama quello avvenuto sul gol di Acerbi all'Olimpico, quando la rete era stata convalidata dopo che l'arbitro Guida aveva valutato come ininfluente la posizione di Marcus Thuram rispetto a Rui Patricio . Alla Red Bull Arena, però, decisione diversa dell'arbitro bosniaco Peljto e del suo assistente: la posizione di Henrichs , in evidente fuorigioco ma lontano dal pallone, è stata considerata punibile per aver ostacolato Lunin (si vede anche una spinta del difensore tedesco), consentendo a Sesko di segnare. Gol dunque annullato, con successiva conferma del VAR.

LIPSIA-REAL MADRID, LA MOVIOLA DI CESARI: "DIVERSO DA THURAM-RUI PATRICIO

Graziano Cesari, durante Champions League Live su Canale 5, conferma la bontà della decisione di Peljto: "Henrichs spinge Lunin, giusto annullare la rete di Sesko". Cesari spiega anche le differenze con l'azione Thuram-Rui Patricio in Roma-Inter: "L'attaccante dell'Inter non disturba mai Rui Patricio o Mancini, non interferisce sulla possibile parata del portiere, non impatta sull'azione. Insomma: Henrichs è in fuorigioco influente, Thuram no".