Roma-Inter, polemiche per il gol di Acerbi: "Decisione perfetta"

ROMA-INTER

L'ex arbitro Graziano Cesari spiega a Sportmediaset che la decisione di Guida è assolutamente corretta

© Da video Il gol di Francesco Acerbi che ha portato in vantaggio l'Inter all'Olimpico contro la Roma, e che è stato oggetto di on field review da parte di Guida, ha subito fatto molto discutere i tifosi sui social. Thuram è in posizione di fuorigioco di fianco a Rui Patricio e molti hanno gridato allo scandalo ricordando anche episodi come quello del gol annullato per "fuorigioco territoriale" di Giroud contro il Napoli, ma l'ex arbitro internazionale Graziano Cesari spiega che la decisione di Var e direttore di gara è stata assolutamente corretta.

"Decisione perfetta - commenta Cesari a Sportmediaset.it - Il Var invita alla review Guida per una presunta irregolarità di Thuram su Rui Patricio. L‘attaccante interista non tenta di giocare il pallone, non disturba la visuale del portiere, non impatta né interferisce sulle capacità del portiere di giocare il pallone. Quindi corretta la chiamata Var e corretta la decisione finale di Guida. Nessuna infrazione alla regola 11 del fuorigioco".

DE ROSSI: "ARBITRI ITALIANI BRAVI, MA CON REGOLE SCRITTE MALE"

"Valutazione sul gol di Acerbi? Nell'immagine che ho visto io per me non è offside. Poi ho parlato con Guida, perché l'unica polemica è che ne ho visti di fuorigioco fischiati così. Se poi mi chiedete se per me il gol è regolare, io dico di sì". Lo ha detto Daniele De Rossi in conferenza stampa analizzando lo 0-1 di Acerbi, rivisto al Var per una presunta posizione di fuorigioco attiva di Thuram. "Gli arbitri italiani stanno arbitrando bene un regolamento non scritto bene, soprattutto sul Var - ha proseguito -. Ogni fuorigioco lo facciamo sembrare attivo, quando non lo è. Ogni contatto è giallo. Va rivisto il regolamento secondo me".