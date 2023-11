Lazio, Sarri con il dubbio Immobile nella notte più importante

STASERA LAZIO-FEYENOORD

Contro il Feyenoord serve una vittoria per tenere aperto il discorso qualificazione. Il tecnico pensa a rilanciare Ciro per restituire efficacia al suo attacco

Ruota tutto attorno a Ciro Immobile, per una notte importante come poche ma anche per il prosieguo della stagione. Maurizio Sarri è stato chiarissimo: scaricarlo o recuperarlo, nessun'altra alternativa. E la scelta, pare ovvio, è la seconda. Contro il Feyenoord, che un paio di settimane fa ha preso a pallonate i biancocelesti, la Lazio si gioca tutto. Servono i tre punti, perché gli olandesi guidano già un gruppo in cui c'è anche l'Atletico Madrid e devono essere "risucchiati" a metà classifica, mettendo a punto quel sorpasso che vorrebbe dire molto, se non tutto, in chiave qualificazione. Questo turno è il prossimo definiranno le ambizioni biancocelesti in Champions: sei punti tra Feyenoord e Celtic - in casa il 28 novembre - dovrebbero permettere alla Lazio di giocarsi con serenità l'ultima sfida in casa dell'Atletico Madrid. Un bottino meno cospicuo chiuderebbe probabilmente la porta degli ottavi ai biancocelesti.

Per questo motivo questa sera non si possono fare sconti. A meno di passi indietro del giocatore, Immobile sarà della partita. Rischiando magari un po' sui tempi di recupero, ma dando, come spiegato da Sarri, al capitano quei minuti necessari per ritornare in forma e riprendersi il suo ruolo in campo.

Il resto della truppa è sempre la stessa: Patric giocherà al posto di Casale, indisponibile, alla destra di Romagnoli e Lazzari sarà preferito a Marusic sulla destra. In mezzo al campo spazio a Vecino, con Cataldi inizialmente in panchina, e Kamada che sembrerebbe in vantaggio su Guendouzi nel ruolo di mezzala destra. La sensazione è quella di affidarsi a una squadra molto offensiva, perché serve tutta la qualità possibile per saltare la linea di pressing degli olandesi e servono, soprattutto, piedi buoni in zona gol. Come quelli del giapponese, appunto, e dei soliti Luis Alberto, Felipe Anderson e Zaccagni. Il resto dovrà farlo Immobile, perché le sue reti quest'anno stanno mancando come il pane. E questa è la sera giusta per ritrovare la via del gol.

