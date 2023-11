Sarri: "Chiudo la carriera alla Lazio, basta voci. Voi guardate solo il risultato"  

VERSO LAZIO-FEYENOORD

Il tecnico biancoceleste chiaro: "Immobile una risorsa infinita, se sta bene gioca Luis Alberto più di Kamada"

"Voglio chiudere la carriera alla Lazio". Alla vigilia della sfida di Champions contro il Feyenoord all'Olimpico Maurizio Sarri respinge le critiche dopo l'ennesimo stop e rilancia. "Mi stanno dicendo che ci sono voci sul fatto che io voglia andare via: se le voci contano più delle mie parole mi girano un pochino. Ho sempre detto il contrario - ha aggiunto il tecnico toscano in conferenza stampa -. Gli olandesi? Noi cerchiamo sempre la vittoria, vogliamo fare sempre la partita. Ma voi vedete solo il risultato. A Bologna per 75 minuti abbiamo fatto una grande partita, ma non abbiamo concretizzato la mole di lavoro. I nostri attaccanti l’anno scorso a questo punto della stagione erano in totale a 16 gol, quest’anno 5-6, questo ci sta mancando. Non capisco perché stia accadendo, giochiamo allo stesso modo".

Sarri, sconfitto all'andata col Feyenoord ha l'obbligo dei tre punti per sperare negli ottavi di finale: "Siamo più forti dello scorso anno - ha aggiunto -. Loro giocano con grande intensità, al limite del fallo tattico, e hanno una grande gamba. Dobbiamo muovere palla a grandissima velocità. Devo lanciare Kamada? Non è facile avere contemporaneamente in campo sia lui che Luis Alberto. Se sta bene gioca lo spagnolo. Domani mi aspetto che l'Olimpico sia un inferno. Chi non va in Champions la prossima stagione è nei guai".

Infine una battuta su Ciro Immobile, alle prese col reinserimento fisso nell'undici titolare dopo lo stop: "Dobbiamo fare una scelta. O si scarica o si recupera. Io sono per recuperarlo a tutti i costi, perché per noi è troppo importante. Per noi lui è una risorsa infinita" ha concluso Sarri.