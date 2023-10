Lazio, Sarri: "Ci manca poco, spero che questa vittoria dia fiducia e coraggio"

QUI LAZIO

Il tecnico biancoceleste dopo la vittoria di Glasgow: "Siamo stati premiati"

© Getty Images "Abbiamo fatto un gran primo tempo, all'inizio del secondo c'era la possibilità di andare in vantaggio, poi abbiamo avuto un periodo di sofferenza, ma siamo stati a restare dentro la partita e quando succede questo spesso si viene premiati". Maurizio Sarri è soddisfatto della Lazio vista a Glasgow contro il Celtic. "Risposte? Siamo vicini, ci manca poco per essere competitivi. Purtroppo quel poco è la differenza tra vincere e perdere, però è poco e quindi si può colmare. Spero che la partita di stasera dia una botta di fiducia e coraggio e che si possa avere un periodo piu' positivo".

Vedi anche lazio Champions League: Pedro fa esultare la Lazio, è 2-1 a Celtic Park

"Come avevamo previsto è stata una partita ad alta intensità, loro non sono una squadra anglosassone, hanno rapidità, intensità, dinamismo", ha detto ancora Sarri. Sul gol vittoria confezionato dai giocatori entrati nella ripresa: "Quando giochi a questi ritmi è chiaro che tanti giocatori arrivano al 60-70' un po' in difficoltà, poi avevo due o tre giocatori che avevano giocato tantissimo, volevo preservarli anche per la prossima partita. Un conto è fare 60 minuti e uscire con 8 km sulle gambe, un altro è farne 97-98 e uscire con 13 km sulle gambe".