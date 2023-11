Feyenoord, Slot: "Immobile? Ai grandi bomber non serve essere in condizione perfetta"

VERSO LAZIO-FEYENOORD

Il tecnico degli olandesi alla vigilia del match di Champions League con la Lazio: "All'andata la miglior gara della nostra stagione"

Arne Slot guarda con fiducia alla sfida dell'Olimpico contro la Lazio, ma cerca di non far abbassare la guardia ai suoi dopo la grande vittoria dell'andata: "Quella dell'andata è stata forse la miglior partita della nostra stagione, ma non conta in vista di domani - le parole del tecnico del Feyenoord alla vigilia della sfida di Champions League -. Sarri dice che abbiamo dominato? Sono contento di sentirgli dire quello che penso anche io. Ovviamente poi giocare fuori casa è diverso che in casa. Spero saremo allo stesso livello della gara di andata".

Le due squadre si erano già incontrate in Europa League un anno fa e a Roma fu una disfatta per i suoi: "Lo scorso anno non eravamo ancora pronti, avevamo 14 giocatori nuovi, la squadra era in costruzione ed era la prima partita in Europa. Dopo soli tre mesi, comunque, avevamo fatto vedere belle cose".

Infine una riflessione sul momento di Ciro Immobile, che resta la minaccia numero uno: "I grandi attaccanti non devono essere al top della condizione per fare gol. Se non ricordo male due settimane fa ha raggiunto quota 200 gol con la Lazio (è in realtà a 199, ndr) e questo dice abbastanza di lui. Ha tante qualità e dobbiamo stare attenti a non fargli avere molte occasioni. Anche l'altra punta, Castellanos, è molto brava ed è un grande cambiamento rispetto all'anno scorso per loro".

