Lazio, chi si rivede: il solito Feyenoord e il Cholo Simeone

L'ANALISI

Sorteggio fortunato per Sarri che, partendo dalla terza fascia, trova la più debole delle teste di serie. Contro l'Atletico la sfida più complicata e attenzione al Celtic

Si partiva da una fascia, la terza, molto complicata. Logico, in questo senso, che in casa Lazio si sia accolto con soddisfazione il sorteggio che opporrà i biancocelesti a Feyenoord, Atletico Madrid e Celtic Glasgow. Attenzione, non sarà una passeggiata, perché si tratta comunque di squadre molto rognose da incontrare e la Lazio ne sa qualcosa. Feyenoord e Celtic, teoricamente le più deboli del gruppo, hanno incrociato recentemente i biancocelesti e hanno entrambe uno score positivo: 2 vittorie, un pareggio e una sola sconfitta per gli olandesi; due vittorie su due incontri, invece, per gli scozzesi. Insomma, ci sarà da tenere le antenne belle alte.

Il favorito d'obbligo è l'Atletico Madrid, peraltro reduce dal clamoroso 7-0 rifilato al Rayo Vallecano nell'ultimo turno di Liga. Simeone ha tutto: esperienza ad alti livelli, giocatori importanti (Morata, Depay e De Paul, per dirne solo tre) e uno stadio che sa infuocarsi nelle partite che contano. Di contro, però, un cammino non sempre esaltante in Champions dove invece, almeno nei gironi, la Lazio va spesso bene. Dietro ai Colchoneros, però, sulla carta c'è la formazione di Sarri che dovrà opporre il suo giochismo al risultatismo degli spagnoli, ma anche del Feyenoord. Il Celtic è la scheggia impazzita del gruppo: non è facile da battere, spesso sul suo campo, ma si può superare.

Sarri ha una chance enorme, ma rischia anche la figuraccia. A lui indirizzare il gruppo nel modo giusto.

LE STATISTICHE

⦁ Quarto confronto tra Lazio e Feyenoord in competizioni europee: il primo nella fase a gironi di Champions League nella stagione 1999/2000; il secondo nella fase a gironi dell’Europa League 2022/23. I biancocelesti hanno registrato una vittoria, un pareggio e due sconfitte contro la formazione olandese.

⦁ La Lazio ha vinto solo tre dei 10 precedenti in competizioni europee contro squadre olandesi (2N, 5P) ed è uscita sconfitta in ognuno dei tre incroci più recenti contro avversarie di questa nazione: contro il Feyenoord nel novembre 2022 (Europa League) e contro l’AZ Alkmaar nel marzo scorso (in Conference League).

⦁ La Lazio ha già affrontato in due occasioni l’Atletico Madrid: nel 1997/98 in semifinale di Coppa UEFA, quando i biancocelesti conquistarono il pass per la finale (persa poi contro l’Inter) grazie a una vittoria all’andata e a un pareggio al ritorno, e nel 2011/12, nei sedicesimi di Europa League, con il doppio successo dei Colchoneros.

⦁ Sono 20 i precedenti della Lazio contro avversarie spagnole in competizioni europee; il bilancio è di cinque vittorie, quattro pareggi e ben 11 sconfitte. Nelle sei partite contro avversarie di questa nazione disputate in Champions League l’unico successo risale al 18 aprile 2000 (vs Valencia), nei quarti di finale – due pareggi e tre sconfitte completano il quadro.

⦁ La Lazio ha subito gol in ognuna delle ultime 11 sfide contro avversarie spagnole in competizioni europee (23 totali) dopo aver tenuto la porta inviolata in quattro dei primi nove confronti contro squadre di questa nazione (18 subite).

⦁ La Lazio ha perso nell’unico precedente in cui ha incontrato il Celtic Glasgow in competizioni europee: due sconfitte (entrambe per 1-2) nella fase a gironi dell’Europa League 2019/20. Quella è anche l’unica occasione in cui i biancocelesti hanno sfidato in competizioni europee una nazione scozzese.