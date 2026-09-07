Lautaro Martinez: "Real squadra top, ma noi abbiamo le nostre armi"

Superato a pieni voti il primissimo scorcio di campionato, l'Inter è pronta ad affrontare l'esordio stagionale in Champions League. Ad attendere i nerazzurri c'è il Real Madrid di Mourinho e Lautaro Martinez non vede l'ora di scendere in campo. "Affrontiamo una squadra di grandissimo livello ma noi abbiamo le nostre armi. Stiamo crescendo come gruppo, come squadra. E' importante fare la miglior partita possibile. Abbiamo preparato la partita nel migliore dei modi, abbiamo recuperato bene e siamo pronti. Mbappé è uno dei migliori al mondo", le prime parole dell'argentino.