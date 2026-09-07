VERSO REAL-INTER

Lautaro Martinez: "Real squadra top, ma noi abbiamo le nostre armi"

L'argentino presenta la sfida con i Blancos e guarda al passato: "L'anno scorso siamo usciti presto, la Champions non è un'ossessione ma un obiettivo"

07 Set 2026 - 19:29
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Superato a pieni voti il primissimo scorcio di campionato, l'Inter è pronta ad affrontare l'esordio stagionale in Champions League. Ad attendere i nerazzurri c'è il Real Madrid di Mourinho e Lautaro Martinez non vede l'ora di scendere in campo. "Affrontiamo una squadra di grandissimo livello ma noi abbiamo le nostre armi. Stiamo crescendo come gruppo, come squadra. E' importante fare la miglior partita possibile. Abbiamo preparato la partita nel migliore dei modi, abbiamo recuperato bene e siamo pronti. Mbappé è uno dei migliori al mondo", le prime parole dell'argentino.

Uno sguardo al passato: "L'anno scorso siamo usciti presto, ma tutti gli anni sono importanti per crescere e imparare. Mi aspetto di fare il massimo e portare l'Inter più in alto possibile".

Sull'obiettivo Champions: "Ossessione o sogno? E' un obiettivo, sognare possiamo sognare tutti, ossessione no. E' una competizione prestigiosa, importante, ci sono squadre di tantissimo valore. Ma è un obiettivo, lo ripeto sempre: dobbiamo essere sempre con la mente giusta e con la voglia di portare trofei all'Inter"

"Ho fatto tanti gol importanti, per me conta il lavoro collettivo. Sabato è stata una partita importante per noi, abbiamo vinto contro una squadra forte come il Napoli ma la strada è ancora lunga, ci sono ancora tantissime partite da giocare", ha aggiunto.

Sulla situazione di Julian Alvarez: "Gli ho mandato un messaggio, mostrato sostegno. E' un amico al di là del fatto che lottiamo per lo stesso posto in nazionale, il momento per lui non è facile ma la decisione è stata del suo club, gli auguro il meglio e spero che stia bene presto perché è uno dei più forti al mondo".

Impossibile non parlare di Messi e del suo addio all'Argentina: "Sapevamo che sarebbe arrivata questa notizia, è una notizia forte per quello che Leo rappresenta per il mondo del calcio e per l'Argentina. Ho parlato con lui, l'ho ringraziato per come ci ha guidato a trionfare. Abbiamo vissuto cose molte intense".

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